В УЕФА выразили надежду на возвращение российских команд

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Йозеф Клемент заявил, что надеется на скорое возвращение россиян на международные турниры
Советник главы Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по национальным ассоциациям Йозеф Климент заявил, что надеется на скорое возращение российских клубов и сборных на международные соревнования, сообщает «РИА Новости. Спорт».
«Мы верим, что российским клубам и сборным скоро будет можно встречаться с соперниками на полях в духе честной борьбы», - прокомментировал ситуацию Климент.
Он также отметил, что несмотря на сложившуюся ситуацию, УЕФА не прекратила своего сотрудничества с российскими партнерами, в том числе в контексте оказания финансовой поддержки.
Ранее «Радио 1» сообщало, как вратарь «Динамо» Игорь Лещук заявил, что такой уровень сервиса, как в России, тяжело найти еще где-то. «Сервис в США, конечно, оставляет желать лучшего. После него ценишь еще больше то, что есть у нас в России», - прокомментировал ситуацию Лещук.
«Мы верим, что российским клубам и сборным скоро будет можно встречаться с соперниками на полях в духе честной борьбы», - прокомментировал ситуацию Климент.
Ранее «Радио 1» сообщало, как вратарь «Динамо» Игорь Лещук заявил, что такой уровень сервиса, как в России, тяжело найти еще где-то. «Сервис в США, конечно, оставляет желать лучшего. После него ценишь еще больше то, что есть у нас в России», - прокомментировал ситуацию Лещук.
Евгения Парфентьева