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В уникальном подмосковном комплексе стартовали первые соревнования по гребному слалому

24 августа 2023, 22:55

Фото: Минспорт МО

В посёлке Богородское Сергиево-Посадского городского округа открылся чемпионат России по гребному слалому. Он проходит на базе уникального комплекса для гребного слалома, открытого 17 августа, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
На соревнования собрались более 400 спортсменов из 20 регионов. Подмосковье представят 12 спортсменов. Награждение победителей и призеров состоится 27 августа.

Это первые соревнования на новом ультрасовременном высокотехнологичном комплексе. Это единственный в России подобный объект, а в мире таких насчитывается не более десятка.


В распоряжении спортсменов - соревновательный канал длиной 340 м, 126-метровый тренировочный канал. Общая площадь застройки превышает 11 тыс кв м. Зрительские трибуны рассчитаны более чем на 2 тыс болельщиков.

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#минспорт мо
#чемпионат россии
#сергиев посад
#подмосковье
#московская область
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В Рузе устроят масштабный велозаезд Gran Fondo
24 августа 2023, 21:44

Фото: Минспорт МО

Серия международных велозаездов Gran Fondo продолжится в Рузе 27 августа. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Московской области.
Трасса в этом городском округе шесть лет подряд входит в маршрутную карту заездов. Особенность велопрогулок серии – заезды на живописных загородных трассах. Маршруты подобраны недалеко от городов, с максимально удобной логистикой и хорошей инфраструктурой.   
 
Стартовый городок разместится в центре города у Дворца водных видов спорта «Руза». Разные дистанции позволят найти оптимальный вариант как для новичков, так и для опытных спортсменов. Организаторы подготовили три дистанции на выбор: 30, 50 и 96 км. 
 
Обязательные требования для участия в заезде – исправный велосипед и наличие шлема. Каждого финишировавшего ждёт уникальная памятная медаль.
 
Регистрация на заезд – на сайте Gran Fondo Russia.

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Российский футбольный союз опубликовал полный состав на сентябрьский сбор в Новогорске
24 августа 2023, 14:12

Фото: iStock/efks

Сборная России по футболу назвала полный список спортсменов на сентябрьский сбор, который пройдёт с 4 по 12 сентября в Новогорске. Об этом сообщает Российский футбольный союз на своём сайте.
Защитники: Вячеслав Караваев («Зенит», Санкт-Петербург), Даниил Хлусевич, Руслан Литвинов, Георгий Джикия, Даниил Денисов (все – «Спартак», Москва), Виктор Александров («Пари НН», Нижний Новгород), Сергей Волков («Краснодар»), Артем Макарчук («Сочи»), Дмитрий Скопинцев («Динамо»), Александр Солдатенков («Крылья Советов», Самара).

Полузащитники: Артем Карпукас, Дмитрий Баринов, Антон Миранчук, Максим Глушенков, Сергей Пиняев (все – «Локомотив», Москва), Данил Глебов («Ростов», Ростов-на-Дону), Даниил Фомин («Динамо», Москва), Александр Черников, Никита Кривцов (оба – «Краснодар), Антон Зиньковский («Спартак», Москва), Иван Обляков, Максим Мухин (оба – ЦСКА, Москва), Андрей Егорычев, Александр Юшин (оба – «Урал», Екатеринбург), Алексей Миранчук («Аталанта», Италия), Александр Головин («Монако»).

Вратари: Матвей Сафонов («Краснодар»), Илья Помазун («Урал», Екатеринбург), Илья Лантратов («Локомотив», Москва), Антон Шунин («Динамо», Москва), Михаил Кержаков («Зенит», Санкт-Петербург).

Нападающие: Николай Комличенко («Ростов», Ростов-на-Дону), Иван Сергеев («Зенит», Санкт-Петербург), Александр Соболев («Спартак», Москва), Константин Тюкавин («Динамо», Москва), Федор Чалов (ЦСКА, Москва).
Информация о товарищеских матчах сборной России появится позже.

Ранее сообщалось, что московский футбольный клуб ЦСКА анонсировал переход нападающего из мексиканского «Леона» Виктора Давилы. Он подписал контракт с российским клубом на четыре года. Также ему предоставлена возможность продлить его ещё на один год.

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#сборная россии
#футбол
#клуб
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Российская фигуристка заявила о необходимости тратить миллион рублей в месяц
Фигуристка Нугуманова заявила, что ей необходимо тратить миллион рублей в месяц
23 августа 2023, 23:53

Фото: iStock/proBAKSTER

Российская фигуристка Елизавета Нугуманова отметила, что для комфортной жизни ей необходимо расходовать около миллиона рублей ежемесячно. Об этом она рассказала на «Матч ТВ».
Елизавета уточнила, что при таком доходе она сможет позволить себе все желаемое. «Каждый из нас имеет возможность для самореализации, хотя для некоторых это более сложный путь», — добавила фигуристка.

В летний период, выступая в шоу Евгения Плющенко, Нугуманова вышла на лед в украшениях на общую стоимость в районе 1,7 миллиона рублей. Среди прочего на ней были украшения от Tiffany и браслет Cartier стоимостью 1,1 миллиона рублей.

В прошлом, Елизавета отличилась на соревнованиях в одиночном катании, заняв третье место на турнире Warsaw Cup в 2019 году.

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Московский «Локомотив» впервые завоевал Кубок Игоря Акинфеева
22 августа 2023, 21:44

Фото: Минспорт МО

В Химках определились победители и призёры V турнира «Кубок Игоря Акинфеева». Обладателями почётного трофея впервые стали футболисты столичного клуба «Локомотив», сообщили в пресс-службы подмосковного Минспорта.
«Я очень счастлив, ребята, что вы приезжаете. Здесь на трибунах за вас переживают ваши родители. Спасибо всем огромное! Неважно, какая эмблема у вас на груди. Будьте всегда честными, настоящими, любите футбол и, самое главное, всем – без травм», – обратился к участникам Акинфеев
В финальном матче московский «Локомотив» разгромил санкт-петербургский «Зенит» – 5:0. Третье место заняли хозяева соревнований – футбольный клуб «Химки». В борьбе за бронзу химчане были сильнее «Чайки» из Ростовской области – 1:0. 
«Идея турнира принадлежит губернатору Московской области Андрею Юрьевичу Воробьёву и легендарному вратарю Игорю Акинфееву. Начиналось всё с небольшого турнира, а сегодня в нем участвуют практически все ведущие детские футбольные академии. Я думаю, что среди этих ребят очень много будущих футболистов нашей национальной сборной», – сказал Абарёнов
Победителями противостояния вратарей – кипербатла – стали голкиперы команды «Акрон – Академия футбола имени Ю. Коноплёва» из Тольятти. 
 
В этом году Кубок Игоря Акинфеева впервые прошёл в Химках. Ранее он проводился в Бронницах. В соревнованиях приняли участие 16 команд игроков 2011 года рождения. 
 
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#минспорт мо
#игорь акинфеев
#химки
#футбол
#дети
#подмосковье
#московская область
#дмитрий абарёнов
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Акинфеев приветствовал финалистов футбольного турнира своего имени в Химках
22 августа 2023, 19:54

Фото: администрация г. о. Химки

Вратарь ФК ЦСКА Игорь Акинфеев вместе с министром физической культуры и спорта Московской области Дмитрием Абарёновым приветствовали юных участников V открытого турнира «Кубок Игоря Акинфеева». В этом году соревнования начинающих игроков ведущих футбольных академий России приняли Химки, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Нашему турниру уже пять лет. Я счастлив, что мы с каждым годом растем в профессиональном плане, в расширении турнира. Команды, которые приезжают, – лучшие и самые сильные академии нашей страны. Для меня это большая гордость, потому что наш турнир один из самых сильных в России», – поделился Акинфеев.
 
Глава городского округа Дмитрий Волошин также поддержал команды в суперфинале. ​
«Химки – спортивная и футбольная столица Подмосковья. Для нас большая честь, что пятый, юбилейный, турнир «Кубка Игоря Акинфеева» проходит именно в нашем городском округе. Мы рады быть частью этого замечательного спортивного события. Уверен, этот турнир станет не только местом соревнования, но и дружбы! Ведь вместе мы – сила!», – отметил Волошин.
Игры провели 21 и 22 августа на стадионе «Новые Химки». В традиционном турнире приняли участие 16 команд со всей России. В финал вышли четыре команды – СШОР «Химки», ФК «Чайка» из Ростовской области, московский «Локомотив» и ФК «Зенит» из Санкт-Петербурга.   В финальном матче играют юношеские команды «Зенита» и «Локомотива», «Химки» заняли третье место.  

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#химки
#футбол
#дети
#игорь акинфеев
#спорт
#дмитрий абарёнов
#дмитрий волошин
#подмосковье
#московская область
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ЦСКА подписал 4-летний контракт с чилийским футбольным форвардом Виктором Давилой
22 августа 2023, 01:59

Фото: iStock/matimix

Футбольный клуб ЦСКА официально объявил о переходе нападающего мексиканского «Леона» Виктора Давилы. Контракт с чилийским форвардом подписан на четыре года, с опцией возможного продления ещё на год.
«Решение было принято очень быстро. <...> Как только ЦСКА обратил на меня внимание, я заинтересовался предложением. Очень приятно, что такой великий и большой клуб обращает на меня внимание», — цитирует новичка «красно-синих» портал «Чемпионат».

В беседе с журналистами спортсмен заявил, что приглашение в ЦСКА – это шанс, который нельзя было упустить. Поэтому то, что он сейчас здесь говорит о правильно принятом решении.

25-летний Давила на протяжении шести лет выступал за команды чемпионата Мексики «Некакса», «Пачука» и «Леон». В их составе он забил 55 голов.

В ходе минувшего футбольного сезона Виктор Давила провел за «Леон» 39 матчей, забил 13 голов и отдал четыре результативные передачи

По сведениям портала Transfermarkt, стоимость чилийского форварда составляет пять с половиной миллионов евро.

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#футбол
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Стадион имени Исинбаевой переименовали
В Махачкале переименовали стадион имени олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой
21 августа 2023, 23:11

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

В Махачкале переименовали легкоатлетический стадион имени двукратной олимпийской чемпионки в прыжках с шестом Елены Исинбаевой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на постановление дагестанского правительства.
Уточняется, что арене вернули прежнее название «Труд». Летом 2017 года стадион переименовали в честь Елены Исинбаевой.

El Digital Sur 12 июля писало, что Исинбаева в настоящее время живет на Тенерифе. Немного позже экс-спортсменка опубликовала «ВКонтакте» пост, где заявила, что ее награды и воинское звание от спортивного общества ЦСКА носят номинальный характер.

Слова олимпийской чемпионки вызвали общественный резонанс. С критикой в адрес Исинбаевой выступил министр спорта РФ Олег Матыцин, а глава Дагестана Сергей Меликов заявил о намерении переименовать стадион в Махачкале, названный в ее честь.

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#уголовное стадион
#рф
#Елена Исинбаева
#дагестан
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Чилиец Давила, который войдёт в состав сборной ЦСКА, назвал московский клуб «великим»
21 августа 2023, 19:55

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Футболист Виктор Давила из Чили признался, что считает ЦСКА великим клубом, поэтому долго не думал о вступлении в команду московского клуба.
25-летний нападающий в ближайшее время подпишет контракт с ЦСКА. До этого он с 2021 года играл за мексиканский клуб «Леон». 

В беседе с журналистами спортсмен заявил, что приглашение в ЦСКА – это шанс, который нельзя было упустить. Поэтому то, что он сейчас здесь говорит о правильно принятом решении.
 
У Виктора Давила были хорошие результаты в предыдущем футбольном клубе. За прошедшие 106 матчей он забил 33 года и осуществил 13 результативных передач.

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#футбол
#москва
#клуб
#контракт
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Стартовавший в Химках «Кубок Игоря Акинфеева» собрал 16 футбольных команд
21 августа 2023, 18:59

Фото: администрация г. о. Химки

В Химках стартовал турнир команд начинающих игроков ведущих футбольных академий России «Кубок Игоря Акинфеева». Участниками соревнований стали 16 команд спортсменов 2011 года рождения. Игры пройдут 21 и 22 августа на стадионе «Новые Химки», сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Это уникальное соревнование поможет вырастить новых талантливых футболистов, поддержать развитие детского футбола в нашем городе и регионе. Мы рады принять турнир в наших Химках! Желаю всем участникам интересной игры», - сказал глава городского округа Дмитрий Волошин.  
Московскую область на турнире представляют футбольные клубы «Химки», «Мастер-Сатурн» и «Витязь». Также в матчах участвуют команды из Москвы, Тулы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Тольятти, Казани, Ростова-на-Дону и Минска.   Награды лучшим командам 22 августа вручит почётный гость турнира, вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев.  
«Очень хочу, чтобы турнир процветал, был сильнее и лучше. Уверен, что нынешний розыгрыш будет лучшим за пять лет. Мы очень долго работали над нашим детищем, старались сделать его как можно круче и красивее. Сейчас на этом турнире собраны все топы, которые только могут приехать, проходных матчей здесь не будет. Спасибо огромное за помощь в создании и организации турнира Андрею Юрьевичу Воробьёву. Он из года в год даёт большой толчок в развитии соревнований», – заявил Акинфеев.  
Впервые «Кубок Игоря Акинфеева» прошёл в 2018 году. 

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