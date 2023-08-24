В уникальном подмосковном комплексе стартовали первые соревнования по гребному слалому

Фото: Минспорт МО
В посёлке Богородское Сергиево-Посадского городского округа открылся чемпионат России по гребному слалому. Он проходит на базе уникального комплекса для гребного слалома, открытого 17 августа, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
На соревнования собрались более 400 спортсменов из 20 регионов. Подмосковье представят 12 спортсменов. Награждение победителей и призеров состоится 27 августа.
Это первые соревнования на новом ультрасовременном высокотехнологичном комплексе. Это единственный в России подобный объект, а в мире таких насчитывается не более десятка.
В распоряжении спортсменов - соревновательный канал длиной 340 м, 126-метровый тренировочный канал. Общая площадь застройки превышает 11 тыс кв м. Зрительские трибуны рассчитаны более чем на 2 тыс болельщиков.
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Это первые соревнования на новом ультрасовременном высокотехнологичном комплексе. Это единственный в России подобный объект, а в мире таких насчитывается не более десятка.
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Лора Луганская