В Волоколамске завершают обновление построенного в 60-х годы стадиона «Текстильщик»

Фото: администрация Волоколамского г. о.
Реконструкция стадиона «Текстильщик» в Волоколамске выполнена на 70%. Об этом доложил глава Волоколамского округа Михаил Сылка. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв в пятницу проверил ход строительства и ремонта спортивных объектов, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Подрядная организация уже завершила все подготовительные работы: сняли верхний слой грунта, демонтировала старые столбы освещения, выполнили уплотнение основания спортивного ядра. Рабочие завезли песок и уложили на футбольном поле геотекстиль. Смонтировали мачты освещения, завершили установку ливневых колодцев», – рассказал Сылка.По словам главы муниципалитета, сейчас строители приступили к укладке искусственной травы и монтажу ограждений вокруг баскетбольной площадки. С июля на стадионе начали делать первое в Волоколамске футбольное поле с искусственным покрытием.
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Лора Луганская