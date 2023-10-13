В Волоколамске завершают обновление построенного в 60-х годы стадиона «Текстильщик»

Негативный фон вокруг Олимпиады 2024 года в Париже и вопрос допуска к соревнованиям российских атлетов держит в напряжении чиновников Международного олимпийского комитета (МОК). Тем не менее, они готовы объявить о новых видах спорта, которые будут представлены на Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе.