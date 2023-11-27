В Волоколамском округе зимой оборудуют 16 катков и три лыжные трассы

Фото: администрация Волоколамского г. о.
Предстоящей зимой в Волоколамском городском округе организуют 16 катков и три лыжные трассы. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Катки будут расположены в городском парке, у стадиона «Текстильщик», в деревнях Гряды, Клишино, Кашино, Калистово, Осташёво, Тимонино, Ботово, Судниково, Нелидово, посёлке Сычёво, сёлах Ярополец, Шестаково, Теряево и Спасс.
Лыжные трассы обустроят в городском парке, посёлке Сычёво, а также рядом с «Привокзальной средней общеобразовательной школой».
Все катки будут бесплатными для посетителей. К заливке приступят в середине декабря.
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Лыжные трассы обустроят в городском парке, посёлке Сычёво, а также рядом с «Привокзальной средней общеобразовательной школой».
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Лора Луганская