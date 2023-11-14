В Воскресенске пройдет дерби по женскому хоккею

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
В Воскресенске два подмосковных клуба из Женской хоккейной лиги проведут между собой матчи. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Матчи пройдут в рамках регулярного сезона 15, 16 и 18 ноября в ледовом дворце «Химик» им. Н. Эпштейна.
Воскресенский женский хоккейный клуб «7.62» встретиться на родном льду с ЖХЛ «Торнадо» из Дмитрова. Для обеих команд это будут первые соревнования после перерыва.
Лидерами в командах выделены Мария Полозкова игрок «7.62» и лидером команды «Торнадо» выступает Александра Нестерова.
Стоит отметить, что в предыдущие 11 матчей из 12 были выиграны командой Дмитрова. Кроме этого, «Торнадо» лидирует также по забитым шайбам.
Начало матчей в 15 и 16 ноября в 14:00. Третья завещающая игра начнется в 14:15.
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Воскресенский женский хоккейный клуб «7.62» встретиться на родном льду с ЖХЛ «Торнадо» из Дмитрова. Для обеих команд это будут первые соревнования после перерыва.
Стоит отметить, что в предыдущие 11 матчей из 12 были выиграны командой Дмитрова. Кроме этого, «Торнадо» лидирует также по забитым шайбам.
Начало матчей в 15 и 16 ноября в 14:00. Третья завещающая игра начнется в 14:15.
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Мира Полтева