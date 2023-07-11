В WTA заявили, что уважают решение украинок не пожимать руку россиянкам

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Женская теннисная ассоциация (WTA) заявила, что относится к решению спортсменок с Украины не пожимать руки белорускам и россиянкам с уважением. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу WTA.
«В связи с продолжающимися военными действиями WTA уважает позицию украинских спортсменок, которые отказываются от традиционного рукопожатия с соперницами (из России и Белоруссии), это их личное решение», — цитирует агентство сообщение теннисной ассоциации.
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Диана Аванесян