В «Зените» опровергли информацию о наличии лишнего веса у Марио Фернандеса

Экс-нападающий из Кот-д''''Ивуар Сейду Думбия, некогда блиставший в рядах ЦСКА, снова приехал в Москву и даже вышел на поле на несколько минут в матче на Братский Кубок против «Динамо». После игры форвард вспоминал счастливые годы, проведенные в столичном клубе, и то, как он поначалу страдал от холода.