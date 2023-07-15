В «Зените» опровергли информацию о наличии лишнего веса у Марио Фернандеса

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
Накануне в некоторых СМИ появились сообщения о том, что «Зенит» не торопится представить Марио Фернандеса как своего игрока из-за наличия у того лишнего веса. Генеральный директор петербургского клуба Александр Медведев опроверг эту информаци.
На матч за Суперкубок против ЦСКА, который пройдет сегодня в Казани, Марио не заявлен. Возможно, отсутствие его в составе является умышленным шагом со стороны «Зенита», чтобы не нагнетать ненужные страсти. Дело в том, что почти всю свою карьеру бразильский защитник провел именно в армейском клубе, а однажды заявил в интервью, что никогда не будет играть ни за какую другую российскую команду. Его переход в «Зенит» многие болельщики ЦСКА сочли предательством.
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