В Жуковском прошёл турнир по шахматам «Мемориал В. Н. Коновалова»

Фото: пресс-служба администрации Жуковского
По итогу состязаний в основном составе первое место занял Антон Ситников из Москвы, второе — Сергей Архипов из посёлка Малаховка), третье – Олег Пыхтинов из Раменского.
Что касается школьников, то здесь в турнире победителем стал Дмитрий Приходько из Раменского, серебро завоевал Кирилл Глазов из Москвы, бронзу – Тигран Сейранов тоже из Раменского.
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