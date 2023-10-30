В Жуковском состоялись соревнования «С Днём рождения, метеор!»

В Чехове пройдет традиционный «медвежий» фестиваль для гандбольных болельщиков. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Фестиваль будет проходить каждую субботу ноября в ТРЦ «Карнавал».

Для гостей мероприятия организуют различные активности, шоу, мастер-классы и квесты.

Также болельщики смогут попасть на автограф-сессии, где смогут поговорить и сфотографироваться со своим любимым спортсменом, а также получить постер на память.

Кроме этого, гандбольный клуб «Чеховские медведи» работает с декабря 2001 года и является правопреемником ГК «ЦСКА», который становился чемпионом России по гандболу в 2000 и 2001 году.





Стоит отметить, что вход на фестиваль свободный. Подробную информацию о мероприятии и датах проведения можно узнать в официальной группе ГК «Чеховские медведи» в ВК.