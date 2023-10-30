В Жуковском состоялись соревнования «С Днём рождения, метеор!»

Фото: пресс-служба администрации Жуковского
Так, в беге на дистанции 60 м победителями стали Тимофей Ткач, Леонид Кощеев, Игорь Милованов, Василиса Малютина, Александра Загородняя и Полина Ермакова.
А первенство в дистанции на 600 м получили Артемий Бондаренко, Николай Журди, Михаил Баранов, Алиса Лизнева, Кира Завгороднева, Алисия Николаева.
Кроме этого, на каждой из дистанций были призёры, получившие 2-е и 3-е места.
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