В Жуковском состоялся турнир по самбо

Фото: пресс-служба администрации Жуковского
В Жуковском состоялся городской турнир по самбо. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе администрации г. о.
Так, первое место заняли Мария Калашникова, Милена Тарабкова, Тимофей Трапезин, Святослав Вербицкий, Алтынбек Шабданов и Алексей Калашников. Второе место досталось Виктории Гусевой, Макару Топоркову и Алексею Калашникову. Бронзу же взяли Всеволод Гранкин, Евгений Пасько, Владимир Ванчиков, Максим Солнцев, Вадим Трякин, Андрей Беспалов, Гасан Шукюрпур и Александр Колесников.
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