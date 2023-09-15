Валиева потребовала от CAS вернуть золото ЧР и не аннулировать результаты

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Российская фигуристка Камила Валиева выступила с требованием восстановить её золотую медаль чемпионата России и не аннулировать никакие результаты. Об этом сообщила пресс-служба CAS.
Отмечается, что фигуристка требует, чтобы период ее дисквалификации составил не более двух лет.
Слушания по делу Валиевой пройдут в закрытом режиме.
Напомним, Валиева, которой на момент сдачи допинг-пробы было 15 лет, в составе сборной России выиграла командный турнир Олимпиады-2022 в Пекине. Позже стало известно, что проба спортсменки, сданная ещё 25 декабря 2021 года, дала положительный результат на триметазидин.
WADA направило заявление в спортивный арбитражный суд с требованием дисквалифицировать российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года и аннулировать ее результаты.
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«Валиева требует от CAS решения о том, что он не обладает юрисдикцией в отношении претензий WADA, ISU и РУСАДА, поскольку допинговое нарушение не доказано, и результат на чемпионате России должен быть восстановлен», — говорится в сообщении пресс-службы.
Напомним, Валиева, которой на момент сдачи допинг-пробы было 15 лет, в составе сборной России выиграла командный турнир Олимпиады-2022 в Пекине. Позже стало известно, что проба спортсменки, сданная ещё 25 декабря 2021 года, дала положительный результат на триметазидин.
WADA направило заявление в спортивный арбитражный суд с требованием дисквалифицировать российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года и аннулировать ее результаты.
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Екатерина Коршунова