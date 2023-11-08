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Василий Уткин назвал главную проблему тренера Абаскаля в «Спартаке»

Уткин: Проблема Абаскаля заключается в слишком большом количестве идей
08 ноября 2023, 18:22
Фото: istockphoto/Rost-9D

Фото: istockphoto/Rost-9D

Известный спортивный журналист и комментатор Василий Уткин назвал главную проблему тренера московского «Спартака» Гильермо Абаскаля. На его взгляд, у того слишком много творческих идей, которые мешают сосредоточиться на достижении конкретного результата.
После матча с14-го тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ), в котором «красно-белые» сыграли вничью 1:1 с «Локомотивом», Уткин объявил, что наконец-то понял, в чем заключаются трудности Абаскаля. По мнению спортивного аналитика, дело вовсе не в том, что его идеи непонятны или сложны для воплощения на футбольном поле. Проблема в том, что их просто слишком много, передает «Чемпионат».

Комментатор отметил, что «Спартак» заиграл гораздо лучше после того, как был удален один игрок. На его взгляд, это произошло потому, что оставшимся на поле футболистам не пришлось разбираться в том нагромождении мыслей, которые тренер, как всегда, вывалил на команду. Оставшись в меньшинстве, игроки вынуждены были сосредоточиться на игре и на оптимальности действий, что и принесло результат, заключил Уткин.


После 14-ти туров «Спартак», имея в активе 21 очко, занимает шестое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на 10 баллов.

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#тренер
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#спартак
#рпл
#футбол
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Судья Иванюк опроверг предвзятость судей в игре СКА — «Авангард»
08 ноября 2023, 15:26

Фото: istockphoto.com/gorodenkoff

Судья международной категории Александр Иванюк заявил, что со стороны судейства никакой предвзятости в матче СКА — «Авангард» не было, а все замечания и дисквалификации были уместны.
«Никакой предвзятости у судей не было. Была драка, и Ротенберг считает, что, когда игрок СКА упал на лёд, соперник его добивал. Тут есть определенная методика: как только игроки упали и коснулись льда, то тут же помощники судьи должны их разнять и перекрыть руки. А когда хоккеисты дерутся один на один, то кто туда полезет? В том моменте помощники сделали всё правильно. Ротенбергу не понравилось, что игрок СКА поскользнулся, а соперник его успел ударить, но здесь никто не успеет среагировать», — прокомментировал ситуацию в беседе с «РБ Спорт» Иванюк.

Он добавил, что. Ко всему прочему, в регламенте прописан запрет на комментирование работы судей. Что Ротенберг нарушил, за что и получил дисквалификацию.

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#спорт
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#хоккей
#судья
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Функционер Камоцци назвал Сергеева лучшим нападающим
08 ноября 2023, 15:16

Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

Итальянский функционер Франко Камоцци заявил, что лучшим российским нападающим сейчас является Иван Сергеев.
При этом, он отметил и исключительный талант Александра Соболева.

«Для меня Соболев — лучший российский нападающий, он может делать на поле всё. Но нужно признать, что сейчас Саша не в форме. На данный момент лучший российский нападающий — это Иван Сергеев, его нужно отметить, он забивает важные голы. Но я надеюсь, что Соболев вернётся на свой прежний уровень», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Камоцци.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Краснодара» Жоау Батчи может покинуть кубанский клуб. Так, футболистом заинтересовался турецкий ФК «Галатасарай», однако переговоров всё ещё не было.

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#спорт
#клуб
#футбол
#спортсмены
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Баскетбольный клуб «Химки» возглавил турнирную таблицу Суперлиги
08 ноября 2023, 15:10

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Подмосковный баскетбольный клуб «Химки» одержал победу в шестом матче нового сезона Суперлиги и возглавил турнирную таблицу. Об этом сообщила

Шестой матч был выездным и прошел в Ижевске. Игра между командами Купол-Родники» и «Химки» завершилась со счетом 58:77 в пользу подмосковных баскетболистов.


«Мы хорошо подготовились, несмотря на тяжелый календарь. Это пятый матч за 14 дней.<…> Глубина скамейки позволяет нам проводить качественную ротацию. В целом доволен проведенной игрой, необходимо лишь уменьшить количество потерь. Сейчас немного отдохнем и будем готовиться к следующей игре», - отметил главный тренер БК «Химки» Александр Мальцев.


Стоит отметить, что следующий матч пройдет на домашней площадке в Баскетбольном центре Московской области 13 ноября. Химкинские спортсмены будут играть с БК «Тамбов».

Кроме этого, по итогам шести матчей «Химки» делят первую строчку с БК «Темп-СУЗМ» из Свердловской области.

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#бк химки
#соревнования
#баскетбол
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Стало известно о возможном уходе Батчи из «Краснодара»
Полузащитник Батчи может покинуть «Краснодара»
08 ноября 2023, 15:05

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Полузащитник «Краснодара» Жоау Батчи может покинуть кубанский клуб.
Как передаёт «РБ Спорт», футболистом заинтересовался турецкий ФК «Галатасарай», однако переговоров всё ещё не было.

Отмечается, что 24-летний футболист Батчи перешёл в клуб «Краснодар» ещё в сентябре 2022 года, а его контракт рассчитан до июня 2025 года. Вместе с тем, в этом сезоне спортсмен с российским клубом отыграл 18 матчей, забив один мяч.

Ранее сообщалось, что защитник «Спартака» Павел Маслов заявил, что не знает, останется ли в московской команде этой зимой. При этом, спортсмен отметил, что хотел бы продолжать игру в команде.

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#контракт
#спортсмен
#футболист
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Дзюдоисты из Пушкинского забрали три серебра и две бронзы на турнире в Химках
08 ноября 2023, 14:27

Фото: пресс-служба администрации городского округа Пушкинский

Пять дзюдоистов из городского округа Пушкинский взяли призовые места на турнире в Химках. Об этом рассказали в пресс-службе администрации округа.
Соревнования прошли в минувшие выходные в физкультурно-оздоровительном комплексе «Юбилейный» в Химках. Отмечается, что это уже третье открытое первенство городского округа по дзюдо.

В турнире участвовали в том числе воспитанники спортивной школы «Динамо-Ивантеевка» из Пушкинского. Спортсмены 10-13 лет показали отличную подготовку и высокий уровень мастерства и забрали три серебряных и две бронзовые медали.
 
Ранее на первенстве Московской области второе место удалось занять спортсмену из Ивантеевки Дмитрию Колтунову.

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#спортсмены
#пушкинский округ
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Подмосковные шахматисты стали призерами Первенства ЦФО
08 ноября 2023, 14:27

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Восемь медалей завоевали подмосковные шахматисты на первенстве ЦФО. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Соревнования прошли с Дворце спорта «Центральный» в Калуге с 28 октября по 5 ноября.

На первенстве Центрального федерального округа среди юношей и девушек по классическим шахматам спорсмены из Подмосковья завоевали в общей сложности  три золотые, три серебряные и две бронзовые медали.

В возрастной категории до 17 лет победителями стали Екатерина Меркулова и Исаак Парпиев. Еще одно «золото» заполучила  София Гаер в Ярославле.
 
Серебряными призерами стали Борис Плотников в возрастной категории до 15 лет и Ярослав Веселов -  «юноши до 17 лет». В группе до 13 лет второй стала Виктория Максимова.

Мария Малахова и Алексей Лототович стали обладателями бронзовых медалей первенства в ​возрастных категориях до 15 и до 13 лет.

Стоит отметить, что в первенстве России участие примут 13 спортсменов из Московской области.

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#подмосковье
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#первенство
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Подмосковье вышло в финал чемпионата России по следж-хоккею
08 ноября 2023, 13:15

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Подмосковный «Феникс» вышел в финальную часть чемпионата России по следж-хоккею. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
второй круг турнира проходил с 31 октября по 6 ноября в Ханты-Мансийске.

Спортсмены из Московской области соревновались с командами «Югра» из Ханты-Мансийского автономного округа, «АКМ-следж» из Тульской области и «Удмуртия» из Республики Удмуртия. 

По итогам шести матчей, подмосковные спортсмены вышли в финал чемпионата страны с третьего места в группе, в заключительных играх они сразятся с СХК«Югра».

Кроме этого, финальный круг чемпионата России пройдет в Ханты-Мансийске с 18 по 28 марта 2024 года.

Стоит отметить, что  «Феникс» является семикратным чемпионом России, многократным победителем всероссийских и международных соревнований.

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#соревнования
#чемпионат россии
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160 спортсменов примут участие в чемпионате Московской области по армрестлингу
08 ноября 2023, 13:14

Фото: РИА Новости / Владимир Родионов

Свыше 160 подмосковных спортсменов примут участие в чемпионате Московской области по армрестлингу. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Чемпионат пройдет в Истре на СК «Арена-Истра» 11 ноября в 13:00. Вход для всех желающих будет свободный.

Всего в соревнованиях примут участие 160 спортсменов 20 регионов Подмосковья. Организаторами чемпионата стали министерство физической культуры и спорта МО и областная федерация армрестлинга.

Стоит отметить, что по итогам турнира будет сформирована  сборной Московской области. Команда победителей будет представлять Подмосковье на всероссийских турнирах и чемпионате России.

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#московская область
#сборная
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Роднина заявила, что в деле Валиевой нужно было «покрасивее врать»
07 ноября 2023, 20:19

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина заявила, что в допинговом деле Камилы Валиевой виновата российская сторона. Об этом сообщает Sport24.
По словам Родниной, «про Валиеву нам надо было покрасивее врать научиться», так как версия о том, что фигуристка выпила не из того стакана является «бредом». Роднина подчеркнула, что РФ важно всегда помнить про недружественные государства, которые укажут на ошибку.

Напомним, слушания в CAS по делу 17-летней фигуристки Камилы Валиевой возобновятся 9 ноября. Так, ISU, ВАДА и РУСАДА оспаривают решение независимого дисциплинарного комитета российского агентства, который не нашел вины спортсменки в положительной допинг-пробе.

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