Василий Уткин назвал главную проблему тренера Абаскаля в «Спартаке»

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Комментатор отметил, что «Спартак» заиграл гораздо лучше после того, как был удален один игрок. На его взгляд, это произошло потому, что оставшимся на поле футболистам не пришлось разбираться в том нагромождении мыслей, которые тренер, как всегда, вывалил на команду. Оставшись в меньшинстве, игроки вынуждены были сосредоточиться на игре и на оптимальности действий, что и принесло результат, заключил Уткин.
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