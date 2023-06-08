«Вест Хэм» обыграл «Фиорентину» и победил в Лиге конференций

Фото: Фотобанк Московской области
«Фиалкам» не удалось второй год подряд оставить трофей этого турнира на итальянской земле
Английский футбольный клуб «Вест Хэм» в Праге стал победителем финального матча второго в истории розыгрыша Лиги конференций, сообщает «Коммерсантъ». Со счетом 2:1 англичане выиграли у итальянской «Фиорентины».
На гол Саида Бенрахма на 62-й минуте встречи с пенальти флорентийцы ответили через пять минут — счет сравнял Джакомо Бонавентура. Однако на исходе встречи Джеррод Боуэн забил в ворота «фиалок» победный мяч (90-я минута), установив окончательный счет.
Таким образом, «Фиорентине» не удалось сохранить трофей третьего по значимости (после Лиги чемпионов и Лиги Европы) футбольного турнира Старого Света на итальянской земле. В прошлом сезоне, когда Лига конференций проводила свой первый сезон, ее победителем стала итальянская «Рома», в финале с минимальным счетом 1:0 одержавшая победу над «Фейенордом» из Нидерландов.
Это уже второй проигранный «фиалками» за последнее время трофей — 24 мая они уступили миланскому «Интеру» в финале Кубка Италии. В отличие от них, у команды Симоне Индзаги все идет хорошо: 10 июня в Стамбуле «Интер» попытается выиграть Лигу чемпионов 2022/23. Для этого им нужно обыграть в финальном матче чемпиона Англии этого года, «Манчестер Сити».
На гол Саида Бенрахма на 62-й минуте встречи с пенальти флорентийцы ответили через пять минут — счет сравнял Джакомо Бонавентура. Однако на исходе встречи Джеррод Боуэн забил в ворота «фиалок» победный мяч (90-я минута), установив окончательный счет.
Это уже второй проигранный «фиалками» за последнее время трофей — 24 мая они уступили миланскому «Интеру» в финале Кубка Италии. В отличие от них, у команды Симоне Индзаги все идет хорошо: 10 июня в Стамбуле «Интер» попытается выиграть Лигу чемпионов 2022/23. Для этого им нужно обыграть в финальном матче чемпиона Англии этого года, «Манчестер Сити».
Артем Путинцев