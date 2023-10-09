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Видновская «Спарта энд К» обыграла в баскетбольной премьер-лиге «Самару»

09 октября 2023, 11:28
Фото: Сайт ЖБК «Спарта энд К»

Фото: Сайт ЖБК «Спарта энд К»

Женский баскетбольный клуб «Спарта энд К» из подмосковного Видного одержала победу в домашнем матче премьер-лиги против «Самары». Об этом сообщается на сайте подмосковной команды. Счёт игры – 71:58.

В активе воспитанницы клуба 2001 года рождения Анны Кузнецовой – 26 очков и семь результативных передач. Это её персональный рекорд и высшее снайперское достижение нынешнего чемпионата.

Следующий матч «Спарта энд К» проведёт на выезде. В пятницу, 13 октября, подмосковные баскетболистки встретятся в столице с МБА.

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ГК «Чеховские медведи» победил в чемпионате России астраханское «Динамо»
09 октября 2023, 11:22

Фото: Минспорт МО

Гандболисты «Чеховских медведей» обыграли в Астрахани в матче чемпионата России по гандболу в Суперлиге местное «Динамо».
К концу первой половины игры преимущество было на стороне гостей – 14:17. После этого «Медведи» лишь увеличили разрыв. Итог встречи – 28:33 (14:17).  

Самыми результативными игроками у подмосковных гандболистов стали Александр Ермаков и Александр Котов. Оба отправили в ворота соперника по пять мечей. 

Следующий матч «Чеховские медведи» проведут в белорусском Могилёве в рамках SEHA – Gazprom League 11 октября.

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#минспорт мо
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#подмосковье
#московская область
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Спортсмены из Подмосковья завоевали восемь медалей по конькобежному спорту
09 октября 2023, 10:30

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

В Коломне на Всероссийских соревнованиях «Кубок Коломенского Кремля» по конькобежному спорту подмосковные спортсмены завоевали три золотых и серебряных медали и две бронзовых. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта.
Московскую область представляли конькобежцы из «Центра спортивной подготовки по олимпийским видам спорта. 


В женском забеге Дарья Качанова завоевала золото в забеге на 1000 м и 500 м. Также Ирина Кузнецова получила бронзу на 500-метровой дистанции.


Среди мужчин на забеге в 5000м Даниил Алдошкин выиграл 1 место, а серебро досталось Илье Иванову.
Стоит отметить, что в категории «юниоры» в состязании на 500 метров Виктория Морозова и Елена Чеботарева удостоились второго и третьего места. 


Кроме этого, в дистанции на 1500 м Виктория Морозова также стала серебряным призером.


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Матч «Динамо» и «Факела» завершился ничьёй
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#конькобежный спорт
#московская область
#минспорт мо
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Матч «Динамо» и «Факела» завершился ничьёй
08 октября 2023, 19:05

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Матч московского «Динамо» и воронежского «Факела» в рамках 11-го тура Российской премьер-лиги, который прошёл 8 октября на ВТБ Арене в столице, завершился со счётом 0:0.
Клуб «Динамо» размещается на шестой строчке турнирной таблицы РПЛ с тремя ничьями и одним поражением (матч с командой «Спартак» завершился со счётом 1:0). 

Воронежский «Факел» занимает 15-ю строчку рейтинга. Команда с девятью очками находится на предпоследнем месте.

В рамках следующего тура московский клуб сразится с «Локомотивом». Игра пройдёт 21 октября.

«Факел» в этот же день проведёт матч с «Оренбургом», на его домашнем стадионе. 

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#футбол
#матч
#москва
#рпл
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«СЭ»: полузащитника Макарова временно отстранили от тренировок «Динамо»
08 октября 2023, 17:27

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Полузащитника «Динамо» Дениса Макарова временно отстранили от тренировок. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Уточняется, что такое решение тренерского штаба было принято в связи с неподобающим поведением 25-летнего полузащитника во время тренировок и матчей. 

Макаров не принимал участие в тренировках с основных составом «Динамо». Он не попал на матч со «Спартаком», который прошёл в среду, 4 октября, и с воронежским «Факелом», который проходит сегодня на стадионе ВТБ Арена в Москве.

Напомним, что Денис Макаров стал игроком «Динамо» в 2021 году. До этого он играл за «Оренбург», нижнекамский «Нефтехимик» и казанский «Рубин».

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#футбол
#тренировки
#запрет
#матч
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Глава UFC Уайт: Россияне могут выходить на бой с флагом страны
08 октября 2023, 12:43

Фото: РИА Новости/Саид Царнаев

Глава UFC Дана Уайт сообщил, что организация приняла решение снять запрет на выход бойцов с флагом своей страны. Россияне смогут выходить с триколором на плечах начиная со следующего турнира: UFC Fight Night 229.
Уайт рассказал, что во время нахождения в отпуске он смотрел турнир, посвященный Дню независимости Мексики. Тогда отсутствие национальных флагов буквально резало глаз знаменитому промоутеру и казалось неестественным, сообщает Sport 24.

«Отсутствие флагов сводило меня с ума. И я подумал: «К черту, мы возвращаем флаги!» — сказал Уайт на пресс-конференции.

Он также подчеркнул, что бойцы из России также смогут выходить на представление в октагон с флагом своей страны, наравне с другими участниками боев. Запрет на флаги для россиян действовал с 2022 года, с момента начала украинского конфликта. UFC тогда не хотела создавать политическую напряженность.

«Мне просто наплевать!» — эмоционально прокомментировал Дана Уайт свое нынешнее решение.

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#запрет
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Игрок «Шеффилда» Бэшем получил открытый перелом ноги в матче против «Фулхэма»
07 октября 2023, 20:29

Фото: istockphoto/FotografieLink

Защитник футбольного клуба «Шеффилд Юнайтед» Крис Бэшем получил страшную травму в матче 8-го тура Английской премьер-лиги против «Фулхэма». Один из рядовых игровых эпизодов закончился для него открытым переломом голеностопа.
Несчастье случилось в конце первого тайма. Особенно неприятно и обидно то, что серьезная травма не была получена в результате жесткого столкновения с соперником, как это иногда бывает. Выбивая мяч, Бэшем просто оступился и неудачно подвернул ногу. Игрок тут же рухнул на газон, как подкошенный.

Партнеры по команде и соперники хватались за голову при виде ужасной травмы защитника английской команды. Врачам пришлось надевать на Бэшема кислородную маску, так как от болевого шока он начал терять сознание и задыхаться. Прямо со стадиона футболиста отвезли в госпиталь. Пока врачи оказывали ему помощь на поле, матч был остановлен на 14 минут.

В текущем сезоне 35-летний Крис Бэшем провел за свой клуб все восемь матчей. Насколько теперь выбыл игрок из-за тяжелой травмы, пока неизвестно.

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#госпиталь
#футбол
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Мытищинский стадион «Труд» ждёт масштабная реконструкция
06 октября 2023, 20:54

Фото: телеграм-канал Юлии Купецкой

Стадион «Труд» в микрорайоне Пироговский будет реконструирован, сообщила глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая. Проектные работы начнут в будущем году.
«Этот стадион – одно из самых популярных отдыха для жителей микрорайона. Здесь проходят многочисленные спортивные праздники и мероприятия. Видим, что здесь требуется масштабная реконструкция. К проектно-изыскательским работам планируется приступить в 2024 году», – написала Купецкая в своём телеграм-канале.
По её словам, при проектировании будет рассматриваться возможность создания многофункционального физкультурно-оздоровительного комплекса. Футбольное поле при этом будет сохранено.
 
Стадион был построен в 1970 году. Размер футбольного поля с натуральным газоном – 74 на 104 м. Зрительские трибуны вмещают 1,5 тыс болельщиков.

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#спорт
#стадион
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#юлия купецкая
#реконструкция
#подмосковье
#московская область
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Две пары подмосковных фигуристов первенствовали на мемориале Панина-Коломенкина
06 октября 2023, 20:46

Фото: Минспорт МО

Фигуристы из Подмосковья завоевали две золотые медали на Всероссийском мемориале Н.А. Панина-Коломенкина. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
В танцах на льду по программе мастеров спорта с большим отрывом выиграли Ирина Хавронина и Девид Нарижный. Они набрали 196.60 баллов, на 18 баллов обойдя ближайших преследователей из Москвы. 
 
В аналогичной дисциплине по программе кандидатов в мастера спорта победу одержал дуэт Анна Коломенская и Артём Фролов. За ними на пьедестале почёта разместились представители Санкт-Петербурга и Москвы. 

Турнир проходил с 3 по 6 октября в Санкт-Петербурге.

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Бассейн «Бриз» в Дмитрове отремонтируют на год раньше плана

Новый ФОК с ледовой ареной в Орехово-Зуеве откроют в декабре

БК «Химки» начнут новый сезон Суперлиги 7 октября
 
#минспорт мо
#соревнования
#фигурное катание
#санкт-петербург
#московская область
#подмосковье
#спортсмены
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Бассейн «Бриз» в Дмитрове отремонтируют на год раньше плана
06 октября 2023, 16:45

Фото: администрация Дмитровского г. о.

Капремонт бассейна «Бриз» в Дмитрове, стартовавший в начале этого года, уже выполнен на 40%. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
По поручению главы администрации муниципалитета Ильи Поночевного ход работ на объекте проинспектировали его заместители. Они пришли к выводу, что работы ведутся по плану. Закончен демонтаж старой отделки, вывезен строительный мусор, готова новая кровля. Специалисты возводят перегородки, наносят гидроизоляцию, ведут подготовку чаш бассейна. 
 
На завершающем этапе находятся работы по утеплению фасада. Скоро будут установлены окна.
«Благодаря поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьёв капремонт бассейна включили в госпрограмму. Сейчас работы идут полным ходом, и вскоре спортивный объект начнёт функционировать на радость жителям и гостям города», – сказал Поночевный. 
Это долгожданный объект для города. По поводу бассейна поступало много просьб от горожан. 
«Людям крайне необходим этот бассейн, поэтому мы увеличили темп строительства, и он будет отремонтирован на год раньше срока», – отметил начальник Управления физической культуры и спорта администрации Дмитровского городского округа Михаил Сентюрин
Здание было построено в 1988 году и закрыто в 2016-м из-за проблем с техническим состоянием. Особенность «Бриза» – в наличии чаш на 9 и 25 м, подходящих для занятий разных возрастных групп.
 
Работы проводят в рамках государственной программы Московской области «Спорт Подмосковья». Это стало возможным благодаря поддержке губернатора Воробьёва.

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