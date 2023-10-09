Видновская «Спарта энд К» обыграла в баскетбольной премьер-лиге «Самару»

Фото: Сайт ЖБК «Спарта энд К»
Женский баскетбольный клуб «Спарта энд К» из подмосковного Видного одержала победу в домашнем матче премьер-лиги против «Самары». Об этом сообщается на сайте подмосковной команды. Счёт игры – 71:58.
Следующий матч «Спарта энд К» проведёт на выезде. В пятницу, 13 октября, подмосковные баскетболистки встретятся в столице с МБА.
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