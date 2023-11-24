Винер сравнила гимнастические залы в США с овощными базами

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Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер сравнила условия для тренировок спортсменов в России и Соединенных Штатах. Об этом пишет ТАСС.
«Если бы вы видели их залы страшные. У меня одна девочка очень известная хотела посмотреть, как в Америке. Мы приехали и ужаснулись. У них условия ужасные, я видела их зал, у нас такой называется овощной базой», — поделилась Винер.В марте этого года Международный олимпийский комитет рекомендовал спортивным федерациям допускать российских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе.
Тренер также вспомнила предложение мэра Парижа о том, чтобы спортсмены РФ приезжали на Олимпиаду в статусе беженцев.
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