Выступавший со сломанной рукой подмосковный единоборец Гросул стал вице-чемпионом мира

Фото: Минспорт МО
Андрей Гросул из Подмосковья завоевал серебряную медаль на чемпионате мира по восточному боевому единоборству во Вьетнаме. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
Чемпион России из городского округа Истра в составе национальной сборной одержал победу в полуфинале над представителем Франции. А в финале турнира подмосковный спортсмен уступил сопернику из Белоруссии. При этом на схватки плей-офф Андрей выходил с серьёзной травмой – переломом руки.
Чемпионат мира по восточному боевому единоборству проходил во вьетнамском Хошимине.
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«Для меня это двойная награда. Во-первых, нас допустили на чемпионат мира под российским флагом. Во-вторых, мой подопечный со сломанной рукой добрался до финала. Горжусь его успехом», – сказал тренер спортсмена, директор Московского областного регионального отделения Федерации кикбоксинга России Эльмир Алиев.
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Лора Луганская