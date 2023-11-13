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Вице-чемпионы Игр-2022 Тарасова и Морозов закончили спортивную карьеру

13 ноября 2023, 16:35
Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Вице-чемпионы Олимпийских игр 2022 года по фигурному катанию Евгения Тарасова и Владимир Морозов решили завершить карьеру.
«Мы завершаем спортивную деятельность, не приостанавливаем её. К сожалению, может быть, к радости, на соревнования мы больше не поедем, выступать мы не будем», —сообщил Владимир Морозов, пишет ТАСС.
9 ноября Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) и Союз конькобежцев России (СКР) решили отозвать иск из Спортивного арбитражного суда (CAS) на решение об отстранении от международных турниров. Разбирательство, которое было начато в апреле 2022 года, завершено.


В активе пары Тарасовой и Морозова две серебряные медали Олимпийских игр. Спортсмены были вторыми в личном зачете на Олимпиаде-2022 в Пекине и в команде на турнире 2018 года в Пхенчхане. Также они дважды обладатели серебра чемпионатов Европы и мира и бронзовых медалей ЧМ.

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Агент Сафонов допустил уезд Тюкавина за границу
13 ноября 2023, 17:19

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Футбольный агент Алексей Сафонов завил, что по форварду «Динамо» Константину Тюкавину есть предложение из-за границы, поэтому уезд спортсмена в перспективе быть может.
При этом, он отметил, что в случае, если контракт с «Динамо» будет продлён ещё на год, то спортсмен выполнит все условия.

«Не могу сказать, потому что в любое трансферное окно идут переговоры. Может быть, он за границу уедет или еще что-то. Надо садиться с руководством «Динамо» и обсуждать эти вопросы. <…> Мы никуда не торопимся. Определённые предложения по нему есть. Но не хочу это обсуждать. Если «Динамо» рассказало об опции продления через столько-то минут — хорошо. Я подтверждаю слова «Динамо», — ответил в беседе с «РБ Спорт» Сафонов.

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров заявлял, что во время матча с «Оренбургом» была автоматически активирована опция продления контракта Тюкавина ещё на год.

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#спорт
#клуб
#контракт
#спортсмен
#переговоры
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Серебряные Пруды приняли участие в соревнованиях по плаванию
13 ноября 2023, 15:43

Фото: пресс-служба администрации городского округа Серебряные Пруды

Спортсмены из Серебряных Прудов приняли участие в Первенстве городского округа Луховицы Московской области по плаванию «Золотая осень». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Серебряные Пруды.
Соревнования проходили в городском округе Луховицы на базе спорткомплекса «Дельфин».

В открытом турнире приняли участие 6 команд из Зарайска, Луховиц, Озёр и Серебряных Прудов.

86 спортсменов боролись за победу в первенстве.

По итогам заплывов Серебряно-Прудские спортсмены завоевали 9 медалей. Глебова Анастасия стала золотым призером в на дистанциях 100 метров вольным стилем и 100 метров брассом. Храмцова София уступила своей землячке и стала серебряным призером в этих дистанциях.

Также серебро завоевали Айрапетян Григорий и Бубнов Пётр на дистанции 100 метров брассом. Кроме этого Петр также стал вторым в дистанции на 100 метров вольным стилем. 

Стоит отметить, что бронзовым призером стала Кусакина Маргарита в заплывах брассом и вольным стилем.

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#серебряные пруды
#подмосковье
#луховицы
#соревнования
#спортсмены
#плавание
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Подмосковная теннисистка стала серебряным призером Первенства России
13 ноября 2023, 13:36

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Спортсменка из Московской области выиграла серебряную медаль на первенстве России по настольному теннису. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Соревнования проходили с 9 по 12 ноября на базе  СК «Чертаново». Всего в чемпионате приняли участие 120 спортсменов со всей ​России.

По итогам турнира пара Альфия Юнусова из Подмосковья вместе Юлией Гусевой из Санкт-Петербурга стали обладателями серебряных медалей, уступив противникам 2 очка.

«Наверное, немного не повезло в финале, какие-то не вынужденные ошибки привели к проигрышу. Возможно, уже попав в финал, девчонкам немного не хватило той жажды победы, которая у них была на пути к финалу. Но пара получилась хорошая, надеемся, что вместе эти спортсменки ещё не раз поднимутся на ступени пьедесталов», - отметила тренер по настольному теннису УОР №3 Московской области Светлана Федосеева.

Стоит отметить, что ранее спортсменки Московской области выиграли бронзу на первенства России в составе сборной команды.

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#подмосковье
#тренер
#соревнования
#теннис
#первенство
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В Подмосковье прошел чемпионат по быстрым шахматам
13 ноября 2023, 13:36

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

23 команды выступили на чемпионате Московской области по быстрым шахматам. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Соревнования проходили в в МФК Минфина России в городском округе Домодедово.

Участие в турнире приняли 14 регионов Московской области.

Стоит отметить, что быстрые шахматы или шахматы рапид — это формат партий с укороченным временным лимитом, в которых одна партия разыгрывается в течение минимум 10 минут, но не превышает часа. 

По итогам турнира в общем зачете 1 место заняла команда «durakov.net». Второе место заняли ребята из  «Одинцово», а третьими стали ШК «Гроссмейстер» из Мытищ.

Среди муниципальных образований победу одержал городской округ Люберцы. На второй и третьей ступене расположились Подольск и Солнечногорск.

Кроме этого, в соревнованиях также принимали участие два гроссмейстера и пять международных мастеров.

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#шахматы
#соревнования
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#подмосковье
#чемпионат
#московская область
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Подмосковные спортсменки выиграли золото на чемпионате России по боксу
13 ноября 2023, 09:16

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Четыре золотых медали завоевали подмосковные спортсменки на чемпионате России по боксу. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Чемпионат России по боксу среди женщин проходил с 3 по 11 ноября в Уфе. Возрастная категория соревнований 19-40 лет.

Всего в чемпионате приняли участие 174 спортсменки из 49 регионов. Московскую область представляли 16 из них.

По итогам поединков обладательницами золотых медалей стал Екатерина Куц и Кристина Ткачева из Химок, Юлия Чумгалакова из Домодедово и Дарима Сандакова из Дмитрова.

Кроме этого, серебряным призером стала химкинская спортсменка Людмила Воронцова.

Стоит отметить, что по результатам турнира сборная Подмосковья стала серебряным призером общекомандного зачета.

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#подмосковье
#чемпионат россии
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#спортсмены
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#победители
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В МОК раскрыли, повлияют ли мировые конфликты на проведение Олимпийских игр
МОК не будет отменять Олимпийские игры в Париже из-за военных конфликтов
12 ноября 2023, 21:33

Фото: iStock/BalkansCat

Международный олимпийский комитет (МОК) не собирается отменять летние Олимпийские игры 2024 года во Франции из-за мировых вооружённых конфликтов. Об этом сообщил глава организации Томас Бах, чьи слова приводит издание Inside the Games.
Напомним, что проведение Олимпиады в Париже назначено на 26 июля – 11 августа 2024 года. Олимпийские игры трижды отменялись в период современной истории – 1916, 1940 и 1944 годы. 

Бах отметил, что геополитическое напряжение накаляется, однако запрещать проведение Игр не планируется. По его словам, в мире было много вооружённых конфликтов, но это редко касалось спорта, поэтому и сейчас спортсмены продолжать выполнять свои обязанности. 

Он также добавил, что комитет не должен идти на предательство идеи спорта. По словам Баха, в настоящее время ООН насчитывает 28 вооружённых конфликтов по всему миру. Но у спорта другие задачи, иные миссии, поэтому спортсмены примут участие в Олимпиаде, несмотря ни на что. 

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#олимпиада
#франция
#конфликт
#политика
#спорт
#мок
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Глава МОК Томас Бах окончательно «запутался в показаниях»
Глава МОК Бах призвал «политически нейтральный» спорт не быть «вне политики»
12 ноября 2023, 19:11

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) призвал спорт оставаться «политически нейтральным». В то же время непоследовательный Томас Бах тут же заявил, что спортивное движение не может быть вне политики.
Что подразумевает президент МОК под этими противоречивыми высказываниями — остается только догадываться, передает телеграм-канал Readovka. Следуя его несколько кривоватой логике «нейтральности», должны просто исчезнуть все национальные сборные и уж тем более любая национальная символика, как и само понятие «международные соревнования».

Очевидно, что Бах запутался в собственных словах и решениях в стремлении оправдать дискриминацию наших спортсменов и России в целом. Об этом же заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она констатировала, что МОК уже давно стал полностью политизированной организацией, действующей по щелчку пальцев спонсоров из-за океана и с грустью отметила, что большинство идей и принципов, стоявших у истоков олимпийского движения, попрано, искажено и забыто.

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#президент
#мид
#соревнования
#мария захарова
#мид рф
#мок
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Александр Овечкин продолжает переписывать таблицу рекордов НХЛ
Александр Овечкин обновил рекорд по количеству первых шайб в матчах
12 ноября 2023, 13:12

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

После волны критики за низкую результативность Александр Овечкин дважды отличился в матче против «Нью-Йорк Айлендерс» и внес очередные изменения в таблицу рекордов Национальной хоккейной лиги (НХЛ), которую переписывал уже не однажды.
Как отмечает спортивная сеть Monumental Sports Network, российский форвард обновил свой же рекорд по матчам, в которых ему удавалось открыть счёт. Эта игра стала для него 141-й, в которой он забросил первую шайбу. На втором месте располагается чех Яромир Ягр, у которого в активе 135 таких игр, на третьем — Бретт Халл (131).

Кроме того, Овечкин догнал Уэйна Гретцки по количеству шайб, заброшенных в пустые ворота. У обоих теперь по 56 таких шайб. В погоне Александра Великого за считавшимся вечным рекордом по голам в НХЛ просто Великого ему осталось забросить 68 шайб. Если Овечкин вышел на свой привычный уровень скорострельности, рекорд Гретцки обязательно падет, если не в этом сезоне, то в следующем.

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#рекорд
#нхл
#игра
#овечкин
#хоккей
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Глава «Газпрома» Миллер кратко прокомментировал ничью «Зенита» с «Краснодаром»
12 ноября 2023, 12:40

Фото: istockphoto/Rost-9D

Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер четырьмя словами прокомментировал исход матча 15-го тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Зенитом» и «Краснодаром», завершившийся вничью 1:1. «Лев прыгнул — тигр отскочил».
Этим высказыванием Миллер обыграл эмблему клуба из Краснодара, на которой изображен бык, а также одно из прозвищ игроков питерского клуба — «львы». Также этот комментарий можно отнести и к характеру матча, особенно после того, как команды обменялись голами. На мяч, который после удара Кордобы добил в ворота Михаила Кержакова добил Эдуард Сперцян, своим результативным действием ответил лучший бомбардир чемпионата Маттео Кассьера, забивший уже 12-й мяч по ходу турнира.



После этого инициативой полностью завладел «Зенит». Создавалось впечатление, что «Краснодар», который опережал клуб из Санкт-Петербурга на два очка перед этим матчем, согласен на ничью, чтобы сохранить статус-кво по итогам первого круга чемпионата РПЛ. Питерцы же очень хотели забить победный мяч и были близки к этому. Самый реальный шанс принести своей команде победу упустил Андрей Мостовой. Он на фланге в блестящем стиле обыграл двух соперников, вошел в штрафную под углом к воротам и пытался поразить дальний угол. Отчаянный бросок Матвея Сафонова не помог, мяч он достать не сумел, но тот угодил в штангу.

Ничейный счет сохранился до конца игры, так же как и двухочковое преимущество «Краснодара» над «Зенитом». Борьба за чемпионство продолжится во втором круге турнира. Специалисты отмечают, что в этом году наблюдать за РПЛ гораздо интереснее, чем раньше, когда «Зенит» со старта уходил в отрыв и спокойно докатывал до очередных золотых медалей. Конкуренция со стороны «Краснодара» делает соревнования значительно более непредсказуемыми и интересными.

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