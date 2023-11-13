Вице-чемпионы Игр-2022 Тарасова и Морозов закончили спортивную карьеру

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Вице-чемпионы Олимпийских игр 2022 года по фигурному катанию Евгения Тарасова и Владимир Морозов решили завершить карьеру.
«Мы завершаем спортивную деятельность, не приостанавливаем её. К сожалению, может быть, к радости, на соревнования мы больше не поедем, выступать мы не будем», —сообщил Владимир Морозов, пишет ТАСС.9 ноября Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) и Союз конькобежцев России (СКР) решили отозвать иск из Спортивного арбитражного суда (CAS) на решение об отстранении от международных турниров. Разбирательство, которое было начато в апреле 2022 года, завершено.
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