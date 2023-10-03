Вице-президент УЕФА принес извинения за предложение о допуске российских юниоров

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Карл-Эрик Нильссон объявил, что его позиция в УЕФА и принятое решение о допуске юных россиян не означает, что он не поддерживает общие принципы и взгляды. Основная идея разрешения сборным России до 17 лет играть в международных турнирах заключается в том, что дети не могут быть наказаны за акты насилия, совершаемые взрослыми.
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