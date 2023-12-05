ВК «Заречье-Одинцово» одержал четвёртую победу в чемпионате России

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«Наши волейболистки показали уверенную игру. В напряжённой борьбе мы буквально вырвали первую партию, во втором сете уступили с разницей в два очка, а в третьей и четвёртой партии красиво обыграли соперниц. Итог – наша победа. Умницы», – отметил депутат Госумы Сергей Колунов.
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