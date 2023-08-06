Во Франции отменили этап Кубка мира по плаванию из-за загрязнения Сены

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Международная федерация плавания (World Aquatics) решила отменить этап Кубка мира по плаванию на открытой воде. Причиной стал высокий уровень загрязнения в Сене.
«После выпадения осадков в Париже качество воды в Сене остаётся ниже допустимых стандартов. После консультаций этап Кубка мира по плаванию на открытой воде решено отменить», — сказано в заявлении World Aquatics.Ранее сообщалось, что пловец Климент Колесников побил мировой рекорд, проплыв 50 метров на спине за рекордно короткое время.
В полуфинальном заплыве финала Кубка России по плаванию российский спортсмен проплыл дистанцию за 23,55 секунды, побив предыдущий рекорд американца Хантера Армстронга (23,71), который был установлен в 2022 году.
Клименту Колесникову 23 года. Он занял второе место на Олимпийских играх в Токио на дистанции 100 м на спине и третье место Игр на дистанции 100 м вольным стилем.
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Мария Фирсова