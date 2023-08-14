Радио1
Главная / Новости / Спорт/ Во втором этапе Кубка Сергея Карякина сыграли порядка 250 шахматистов

Во втором этапе Кубка Сергея Карякина сыграли порядка 250 шахматистов

14 августа 2023, 16:07

Фото: Минспорт МО

Около 250 шахматистов стали участниками второго этапа Кубка Сергея Карякина по шахматам, который прошёл в парке «Ёлочки» в городском округе Домодедово. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
«В Домодедове собрались порядка 250 участников. Здесь можно увидеть игроков самого разного возраста. Самому младшему участнику этапа Михаилу Маркову из Балашихи – пять лет, самому возрастному, Виктору Леоновичу Писаренко из городского округа Домодедово, – 85. Турнир будет продолжаться как важная шахматная традиция региона», – пообещал министр физической культуры и спорта Подмосковья Дмитрий Абарёнов.
На соревнованиях организовали трансляцию шахматных партий на больших экранах, а также онлайн-матчи с использованием беспроводных электронных досок.

«Мы видим большой интерес, видим много юных спортсменов. Будем стараться максимально расширить турнир. С победителями мы по традиции встречаемся в рамках сеанса одновременной игры. Специально я не поддаюсь, но с особо талантливыми шахматистами свожу партию в ничью, чтобы поддержать их», – рассказал президент Федерации шахмат Московской области, международный гроссмейстер Сергей Карякин.
По окончании соревновательной части турнира победители смогли принять участие в сеансе одновременной игры с Карякиным. Особым участником сеанса стал 11-летний Максим Дегтярёв, который находится под наблюдением в Московском областном хосписе. У Максима была давняя мечта – провести партию с Сергеем Карякиным. Он продержался в сеансе дольше всех и сыграл с гроссмейстером вничью. Карякин подарил Максиму шахматы с автографом.

Впервые Кубок Сергея Карякина прошел в Подмосковье в 2022 году и стал частью губернаторского проекта «Выходи во двор». В этом году первый этап кубка, приуроченный к Международному дню шахмат, прошёл в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха им. Ларисы Лазутиной 22 июля. Всего в этом году состоится три этапа соревнований. Финальные встречи пройдут 3 сентября в щёлковской усадьбе Гребнево.

Читайте также:

150 шахматистов собрал первый этап Кубка Сергея Карякина в Одинцове

Россию не допустили к участию в чемпионате мира среди незрячих шахматистов

Украинским шахматистам рекомендовали не пожимать руки россиянам


#минспорт мо
#шахматы
#соревнования
#домодедово
#подмосковье
#московская область
Читайте нас в
Более 8 тысяч человек посетили мероприятие «ФизкультПарк» в парках Подмосковья
14 августа 2023, 15:48

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Праздничное мероприятие «ФизкультПарк», посвященное Дню физкультурника, прошло почти в 60 парках Московской области.

Гости мероприятия смогли принять участие в спортивных соревнованиях по разным видам спорта, посетить мастер-классы, встретиться с известными спортсменами и многое другое, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Для юных гостей была организована специальная развлекательная программа, экскурсии, спортивные тренировки и забеги. Кроме того, в рамках мероприятия «ФизкультПарк» состоялись турниры по шахматам, шашкам и сеанс одновременной игры.


Читайте также:

В Подмосковье в августе проведут почти сотню бесплатных кинопоказов.

В Москве пройдёт фестиваль ландшафтного искусства «Сады и люди».

Жителей Подмосковья приглашают погулять в парке Малевича.
#человек
#анимация
#игры
#физкультура
Читайте нас в
Чешский хоккеист Сафин получил российский паспорт
14 августа 2023, 12:18

Фото: istockphoto/JohnAlexandr

Чешский нападающий «Лады» Остап Сафин стал обладателем российского паспорта.
ТАСС пишет, что данную информацию подтвердил гендиректор тольяттинского клуба Александр Чеботарев. С момента получения паспорта Сафин перестанет считаться легионером в России. В планах подписать контракт с 24-летним форвардом ещё на один сезон.
 
У Остапа Сафина есть российские корни. Семья хоккеиста переехала в Чехию незадолго до его рождения.
 
С 2017 по 2022 год нападающий играл в Северной Америке. Игрока неоднократно вызывали в юниорскую и молодежную сборные Чехии.
 
25 августа 2022 года Федерация хоккея Чехии сделала заявление, что не будет вызывать в сборную игроков, которые выступают в российских клубах.
 
В феврале Международная федерация хоккея отстранила российские и белорусские сборные от всех международных турниров. На этом фоне легионеры начали покидать российские команды.

Читайте также:

Чешский хоккеист Шулак рассказал об угрозах после переезда в Россию

Ткачёв станет самым высокооплачиваемым игроком КХЛ

Американский боксер-тяжеловес Джонсон изменил имя в честь президента России
#хоккей
#спорт
#гражданство
Читайте нас в
Украина готова участвовать в Олимпиаде, даже если российских спортсменов допустят до Игр
14 августа 2023, 11:45

Фото: iStock/Mei Hwajyan

Национальный олимпийский комитет Украины неоднократно заявлял о бойкотировании Игр, если до соревнований допустят россиян и белорусов.
Спортсмены из Украины готовы принять участие в Олимпийских играх 2024 года, которые пройдут в Париже, даже в оом случае, если до соревнований допустят атлетов из России и Белоруссии в нейтральном статусе.
 
Об этом рассказал в интервью Kyodo News президент Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Вадим Гутцайт.
 
«Мы просто обязаны выступить на Олимпиаде», - сказал Гутцайт.
Еще в конце марта член исполкома национального олимпийского комитета Олег Немчинов объявил, что правительство Украины приняло решение запретить украинским спортсменам участвовать в квалификационных соревнованиях к Олимпийским играм в Париже в случае участия в них российских атлетов. Точка зрения киевских властей начала несколько меняться.

Читайте также:

На Украине обсуждается вопрос участия спортсменов в турнирах вместе с россиянами

Российских гимнастов допустили до соревнований в нейтральном статусе

В оргкомитете Олимпиады ожидают решение по участию россиян и белорусов не раньше сентября


#спорт
#олимпиада
#украина
Читайте нас в
«Челси» и «Ливерпуль» сыграли вничью в первом туре чемпионата АПЛ
13 августа 2023, 21:02

Фото: istockphoto/alphaspirit

Грандов британского футбола «Челси» и «Ливерпуль» жребий свел уже в первом туре чемпионата Английской премьер-лиги. Упорный поединок закончился вничью 1:1.
К старту чемпионата оба клуба подошли с потерями. За лондонцев в домашнем матче не смогли сыграть из-за травм Кристофер Нкунку, Бенуа Бадиашиле, Уэсли Фофана, Армандо Бройя и Нони Мадуэке. «Ливерпуль» в начале турнира вынужден будет обходиться без Стефана Байчетича и Тиаго Алькантары. Интересно, что четыре последние встречи команд завершились с одинаковым счетом — 0:0. 

В этом противостоянии болельщики снова увидели ничью, но на этот раз хотя бы не безголевую. В начале встречи «Ливерпуль» смотрелся лучше и закономерно открыл счет. Диас в падении замкнул прекрасную передачу Мохаммеда Салаха. На 30-й минуте египтянин уже сам забил гол после выхода один на один. Однако после вмешательства VAR гол отменяют арбитры — вне игры. Вскоре игроки «Челси» сравняли счет. На 37-й минуте сумел проявить себя новичок команды Дисаси. Через несколько минут «Челси» выходит вперед, но гол лондонцев также признан нелегитимным из-за офсайда.

Во втором тайме игра стала более осторожной, команды скорее надеялись на ошибку соперника, чем созидали сами. Ничья 1:1 выглядела вполне закономерной. По отмененным взятиям ворот счет также ничейный.

​Читайте также:

Главный тренер «Манчестер Сити» отругал забившего два мяча Холланда

Артем Дзюба нахамил журналисту после неприятного вопроса

Арсен Захарян станет игроком испанского клуба «Реал Сосьедад»

#игра
#счёт
#игры
#футбол
Читайте нас в
«Зенит» на своем поле переиграл воронежский «Факел» 2:0
13 августа 2023, 20:31

Фото: istockphoto/Rost-9D

В матче четвертого тура чемпионата России чемпион пяти последних сезонов питерский «Зенит» принимал «Факел» из Воронежа, который в этом году вернулся в премьер-лигу. Матч закончился со счетом 2:0 в пользу команды с берегов Невы.
Чемпион страны не слишком удачно вошел в новый сезон. Во втором туре «Зенит» довольствовался ничьей в Ростове-на-Дону, пропустив гол с пенальти на последних минутах. А в последнем матче и вовсе проиграл «Динамо». Здесь москвичи забили решающий мяч на четвертой добавленной минуте. Новую осечку допускать было никак нельзя. Тем более, в следующем туре «Зенит» отправится в гости к «Спартаку», набравшему очень неплохой ход, хотя и уступившему в этом туре неуступчивому «Уралу». Причем победный мяч екатеринбуржцы также забили в компенсированное время.

Команда из Санкт-Петербурга начала матч по-чемпионски. Уже на 16-й минуте после верховой борьбы, которую выиграл у защитника воронежцев Марио Фернандес, и скидки Касьеры первый мяч забил Иван Сергеев. Далее у «Зенита» постоянно возникали голевые моменты, но здорово играл, выручая партнеров, вратарь «Факела» Гудиев. А гол, забитый Матео Касьерой отменили из-за офсайда.

Во втором тайме «Зенит» чуть сбавил обороты, надеясь добыть победу с минимальными затратами усилий. У «Факела» стали появляться моменты для взятия ворот. В конце матча они буквально осадили ворота Михаила Кержакова. Однако в быструю контратаку убежали Сутормин и Мантуан, после чего бразилец установил окончательный счет матча. «Зенит» набрал семь очков в четырех матчах перед принципиальным противостоянием со «Спартаком».

Читайте также:

Арсен Захарян станет игроком испанского клуба «Реал Сосьедад»

Артем Дзюба нахамил журналисту после неприятного вопроса

Главный тренер «Манчестер Сити» отругал забившего два мяча Холланда

#матч
#страны
#скидки
#счёт
#футбол
Читайте нас в
В Подмосковье определились победители и призёры чемпионата России по конкуру
13 августа 2023, 20:30

Фото: РИА Новости / Григорий Сысоев

Мастер спорта международного класса Наталия Симония и полукровный 17-летний мерин Клён второй год подряд стали победителями чемпионата России по конкуру. Соревнования прошли в конноспортивном центре Horseka в Черноголовке.
Всадники со всей страны участвовали в лично-командном чемпионате по преодолению препятствий. 
 
К финальному маршруту Гран-при с высотой препятствий до 155 см дуэт подошел в ранге лидеров, выиграв первый скоростной маршрут и командное двухгитовое испытание. Второе место занял Сергей Петров, третье – Всеволод Стариков. На маршруте Гран-при победила Дарья Самохина.
 
В финальный день чемпионата России по конкуру организаторы представили шоу-программу – театрализованный номер «Цыганка». Также состоялась премьера трейлера художественного фильма «Чемпион», созданного при поддержке Федерации конного спорта России.

Читайте также:

Наталия Симония одержала победу в чемпионате России по конкуру

Определились первые лидеры чемпионата России по конкуру

В Подмосковье определят чемпиона России по конкуру в личном первенстве






 

#спорт
#лошади
#чемпионат россии
#черноголовка
#подмосковье
#московская область
Читайте нас в
Арсен Захарян станет игроком испанского клуба «Реал Сосьедад»
13 августа 2023, 15:24

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Главный тренер московского «Динамо» Марсел Личка заявил в эфире «Матч ТВ», что 20-летнего полузащитника Арсена Захаряна можно на 99% считать игроком клуба испанской «Ла Лиги» «Реал Сосьедад».
Интерес к талантливому молодому россиянину проявляли многие зарубежные клубы. Сначала «Динамо» вело переговоры с «Челси» (Англия), но с лондонцами не сложилось. Затем с конкретным предложением по переходу Захаряна обратился к российскому клубу турецкий «Галатасарай». Этому трансферу воспротивился отец Арсена и его слово стало решающим. И вот теперь, похоже, молодой талант из России все же уедет. Ожидается, что сумма сделки составит 12 миллионов евро плюс бонусы.

Специалисты по-разному оценивают перспективы Захаряна в Европе. Многие считают, что ему трудно будет пробиться в основной состав и он станет игроком ротации. Ведь на его позиции в испанском клубе играет самый дорогой игрок команды Микель Мерино (50 миллионов евро), который отвечает за продвижение мяча в атаке.

Захарян станет третьим российским футболистом, который наденет футболку «Реал Сосьедада». До него за этот испанский клуб выступали звезды прошлых лет Валерий Карпин (нынешний тренер «Ростова» и сборной России) и Дмитрий Хохлов. За сборную России Арсен Захарян сыграл семь матчей.

Читайте также:

Главный тренер «Манчестер Сити» отругал забившего два мяча Холланда

Роналду могут арестовать за то, что он перекрестился

Легионер «Динамо» покинул Россию после атаки беспилотников на «Москва Сити»

#тренер
#евро
#клуб
#сделки
#звёзды
#отец
#валерий карпин
#переговоры
Читайте нас в
Мастер спорта Наталия Симония одержала победу в Чемпионате России по конкуру
13 августа 2023, 14:23

Фото: Пресс-служба губернатора МО

Мастер спорта международного класса Наталия Симония сохранила лидерство Чемпионата России по конкуру, выиграв в пятницу, 11 августа, двухгитовой маршрут с высотой препятствий до 150 см. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе губернатора МО.
Командами-лидерами Чемпионата России по конкуру стали: Москва-2, за которую выступает Наталия Симония, команда Москва-1 и замыкающая тройку лидеров сборная Санкт-Петербурга.

Наталия Симония заняла первое место. За ней следовали мастер спорта международного класса Сергей Петров и спортсменка Мария Бибикова.

Чемпионат России по конкуру проходил в Ногинском районе Московской области в КСК Horseka с 9 по 13 августа.

Читайте также:

В Подмосковье определят чемпиона России по конкуру в личном первенстве

Определились первые лидеры Чемпионата России по конкуру

Турнир Кубка России по конкуру прошел в Дмитрове
#конный спорт
#победа
#соревнования
#спорт подмосковья
Читайте нас в
Артем Дзюба нахамил журналисту после неприятного вопроса
12 августа 2023, 18:33

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Нападающий московского «Локомотива» резко отреагировал на вопрос журналиста о недавнем прогнозе футбольного эксперта Игоря Шалимова. Тот во время телевизионного ток-шоу заявил, что Дзюба в нынешнем сезоне забьет не более двух мячей.
После матча «Локомотив» - «Крылья Советов» (Самара), закончившийся со счетом 1:1, журналист издания «РБ Спорт» спросил форварда, не обидно ли ему было слышать такой пессимистичный прогноз специалиста. Тот сначала отмалчивался, но когда журналист повторил вопрос, Дзюба взорвался.

«Слушай, ты доиграешься. Я тебе телефон в одно место засуну. Ты меня понял? Если еще раз подойдешь. Я тебя предупредил в последний раз. Потом обидно будет тебе», — жестко ответил футболист корреспонденту.

Тот спросил: «А что я сделал?», но Дзюба, ничего не ответив, сел в машину и уехал.

В нынешнем сезоне на счету бывшего нападающего сборной России только один забитый мяч в четырех играх. В прошлом сезоне Дзюба, вернувшись из неудачного вояжа в Турцию и подписав контракт с «Локомотивом», забил в одиннадцати матчах восемь голов и вошел в список 33 лучших футболистов страны.

Читайте также:

Главный тренер «Манчестер Сити» отругал забившего два мяча Холланда

В Минспорте рассказали, сколько россиян сменили спортивное гражданство

Роналду могут арестовать за то, что он перекрестился

#спорт
#телефон
#журналист
#прогноз
#контракт
#футболист
Читайте нас в
Подмосковье ищет медработников