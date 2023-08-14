Во втором этапе Кубка Сергея Карякина сыграли порядка 250 шахматистов

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«В Домодедове собрались порядка 250 участников. Здесь можно увидеть игроков самого разного возраста. Самому младшему участнику этапа Михаилу Маркову из Балашихи – пять лет, самому возрастному, Виктору Леоновичу Писаренко из городского округа Домодедово, – 85. Турнир будет продолжаться как важная шахматная традиция региона», – пообещал министр физической культуры и спорта Подмосковья Дмитрий Абарёнов.На соревнованиях организовали трансляцию шахматных партий на больших экранах, а также онлайн-матчи с использованием беспроводных электронных досок.
«Мы видим большой интерес, видим много юных спортсменов. Будем стараться максимально расширить турнир. С победителями мы по традиции встречаемся в рамках сеанса одновременной игры. Специально я не поддаюсь, но с особо талантливыми шахматистами свожу партию в ничью, чтобы поддержать их», – рассказал президент Федерации шахмат Московской области, международный гроссмейстер Сергей Карякин.По окончании соревновательной части турнира победители смогли принять участие в сеансе одновременной игры с Карякиным. Особым участником сеанса стал 11-летний Максим Дегтярёв, который находится под наблюдением в Московском областном хосписе. У Максима была давняя мечта – провести партию с Сергеем Карякиным. Он продержался в сеансе дольше всех и сыграл с гроссмейстером вничью. Карякин подарил Максиму шахматы с автографом.
Впервые Кубок Сергея Карякина прошел в Подмосковье в 2022 году и стал частью губернаторского проекта «Выходи во двор». В этом году первый этап кубка, приуроченный к Международному дню шахмат, прошёл в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха им. Ларисы Лазутиной 22 июля. Всего в этом году состоится три этапа соревнований. Финальные встречи пройдут 3 сентября в щёлковской усадьбе Гребнево.
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