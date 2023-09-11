Волейболистки из «Заречья-Одинцова» вышли в 1/16 финала Кубка России

Фото: Минспорт МО
Волейбольный клуб «Заречье-Одинцово» с победы стартовал на предварительном этапе Кубка России. Девушки из Одинцова одержали три победы в трёх матчах, что позволило коллективу выйти в 1/16 финала. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.
Первые две игры этапа «Заречье» дважды прошло со счетом 3:0. Сначала команда выиграла у «Тюмени», затем — у клуба «Атом-Курск». В третьем, заключительном матче предварительного этапа подмосковные волейболистки победили клуб «Динамо-Анапа» со счетом 3:1.
ВК «Заречье-Одинцово» набрал девять очков и занял первое место в группе «С». Игры возобновятся в конце этой недели.
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«Девчонки играли три дня подряд, но особой усталости болельщикам не было видно. В последней игре они выложились и красиво победили сильного соперника. Мы отлично прошли предварительный этап, без поражений», – сказал депутат Госдумы Сергей Колунов.
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Лора Луганская