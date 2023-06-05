Волейбольный клуб «Заречье-Одинцово» представил нового генерального партнера

Фото: Радио 1
5 июня в Доме Правительства Московской области представили нового генерального партнера подмосковного волейбольного клуба «Заречье-Одинцово».
Новым генеральным партнером женского волейбольного клуба «Заречье-Одинцово» стал федеральный девелопер группа компаний «Садовое кольцо». Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Волейбольный женский клуб «Заречье-Одинцово» обновил спортивную форму и сделал феникса символом своей команды.
По словам Сергея Колунова депутата Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации, жителей Подмосковья ждут не только домашние матчи, где можно будет поддерживать игроков, но и шоу, на которых все смогут насладиться волейболом.
«Заречье-Одинцово» — российский женский волейбольный клуб из Московской области. Основан в 1987 году. Клуб дважды становился победителем чемпионата России по волейболу среди женских команд, является шестикратным обладателем Кубка России и обладателем Кубка Вызова.
«У «Заречье-Одинцово» большая история, выиграли Кубок Вызова дважды, становились чемпионками России и сегодня мы хотим возродить эту историю. Мы все встречались с губернатором Московской области Андреем Юрьевичем, это его идея о возрождении данного клуба и была поставлена задача, чтобы клуб стал базой по воспитанию молодежи и резерва для национальной команды по волейболу в России. Сегодня у нас появился надежный партнер, группа компаниЙ «Садовое кольцо» и уже с этого межсезонья начинаем наш совместный путь», - рассказал министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.
«Феникс является символом того, что все невозможное возможно. Это и есть слоган нашего клуба», - подчеркнул генеральный директор ГАУ МО «ЦСП № 6» (ВК «Заречье-Одинцово») Демьян Сидоренко.
По словам Сергея Колунова депутата Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации, жителей Подмосковья ждут не только домашние матчи, где можно будет поддерживать игроков, но и шоу, на которых все смогут насладиться волейболом.
«Люблю волейбол и играю в него всю жизнь. Очень рад тому, что у девочек из «Заречья» теперь есть поддержка. Надеюсь, что нас ждут высокие результаты, и дальше мы будем показывать совершенно другой волейбол», - отметил Сергей Колунов.
«Заречье-Одинцово» — российский женский волейбольный клуб из Московской области. Основан в 1987 году. Клуб дважды становился победителем чемпионата России по волейболу среди женских команд, является шестикратным обладателем Кубка России и обладателем Кубка Вызова.
«В основе нашей корпоративной компании лежит волейбол, наши сотрудники играют в него еженедельно. Почему мы называемся партнерами, а не просто спонсорами, потому что у нас есть одна общая цель, и мы будем ее достигать и развиваться», - заключил Заместитель генерального директора по коммерческим вопросам и связям с общественностью ГК «Садовое кольцо» Илья Колунов.Ранее сообщали, что в Химках стартовал инновационный проект по спортивному ориентированию.
Дана Игумнова