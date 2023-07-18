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Воробьёв анонсировал появление спортивных клубов во всех подмосковных школах

18 июля 2023, 17:29

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Практически во всех школах Подмосковья в этом году появятся спортивные клубы. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Сейчас в регионе более 950 школьных клубов, где дети могут бесплатно заниматься спортом во внеурочное время.
«Наша задача – дать возможность заниматься спортом как можно большему количеству детей, раскрыть их таланты. Сейчас в Подмосковье более 1 тыс школ, в них созданы 952 спортивных клуба, работают свыше 13,3 тыс секций, где занимаются 217 тыс детей. Самые популярные виды спорта – футбол, волейбол, баскетбол, лёгкая атлетика, лыжные гонки, шахматы. Будем увеличивать количество клубов, чтобы они появились в каждой школе», – подчеркнул глава региона.
Он напомнил, что многие великие спортсмены выросли во дворе, гоняя мяч или шайбу на уличных площадках. Школьная инфраструктура – также хорошее подспорье для того, чтобы дать импульс заниматься спортом.

«Поэтому мы уделяем такое внимание школьным стадионам, которые должны соответствовать современным стандартам. Это хорошее футбольное поле, беговые дорожки, легкоатлетический сектор, места для зрителей, чтобы можно было проводить различные соревнования. Уже более 400 стадионов в Подмосковье открыто для посещения не только школьниками, но и всеми желающими. И это даёт плоды – более 10 тыс детей записались в секции, которые действуют на этих стадионах, – поделился губернатор.
В Подмосковье сейчас реализуется инвестпроект по строительству спортивных объектов на территориях учебных заведений, где есть свободные участки. Пилотным стал городской округ Люберцы, где открыли уже три манежа, которые бесплатно используют учебные заведения для уроков физкультуры. Их также активно посещают в свободное от школьных занятий время все желающие. В ближайшее время к этому проекту подключится Балашиха.

В Подмосковье вовлечено и в ряд всероссийских проектов. Один из них – «Футбол в школе», который в 2022 году запустил Российский футбольный союз. Образовательные учреждения получают от РФС споринвентарь и методическую поддержку. Сейчас на уроках физкультуры футболом занимаются более 8,3 тыс детей, половина из них – девочки. С нового учебного года в проекте будут участвовать более 100 школ Московской области.

С 2015 года в России реализуется один из крупнейших образовательно-спортивных проектов «Самбо в школу». Сейчас в нём участвуют 40 школ Подмосковья, а в следующем году присоединятся ещё 10.

Почти 30 общеобразовательных учреждений региона подключились к проекту «Спортивная борьба в школу». Здесь объединены четыре дисциплины: вольная и греко-римская борьба, грэпплинг и панкратион.

Ещё один федеральный проект реализуется совместно с КХЛ – «Хоккей в школу». На первом этапе планируется участие в нём 10 учебных заведений из Подмосковья.

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#Московская область
#Подмосковье
#Андрей Воробьёв
#губернатор
#спорт
#дети
#школы
#клубы
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Роналду рассказал, что никогда не будет играть за европейский клуб
18 июля 2023, 10:32

Фото: istockphoto / Rost-9D

Португальский нападающий саудовского «Аль-Наср» Криштиану Роналду сказал, что не вернётся в европейский футбол.
Его слова передал журналист Фабрицио Романо.
 
«Я не вернусь в европейский футбол, дверь полностью закрыта. Мне 38 лет, и европейский футбол сильно потерял в качестве. Только АПЛ намного опережает все остальные лиги», — высказал своё мнение Криштиану Роналду.
Роналду начал выступать за «Аль-Насра» 2 января 2023 года после того, как покинул английский «Манчестер Юнайтед». По контракту с клубом он зарабатывает €200 млн в год.
 
В прошлом сезоне Роналду сыграл в 19 матчах, забив 14 голов и передав 2 результативные передачи. Команда заняла 2 место турнирной таблицы с отставанием от «Аль-Иттихада» в 5 очков.

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#Криштиану Роналду
#футбол
#футболист
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Украина потребовала исключить РФС из ФИФА и УЕФА
17 июля 2023, 22:46

Фото: iStock/Rost-9D

Украинская ассоциация футбола (УАФ) просит исключить Российский футбольный союз (РФС) из УЕФА и ФИФА.
Такое требование УАФ объяснила участием в российской Второй лиге клубов «Рубин» и «Севастополь», пишет РИА Новости.

В начале июня 2023 года крымские команды прошли аттестацию и стали участниками российского чемпионата. 16 июля «Рубин» и «Севастополь» стартовали во Второй лиге.

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#футбол
#УАФ
#ФИФА
#Украина
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Девять самых известных русских шахматистов
17 июля 2023, 16:24

Фото: IStock/Andy Cossins

Русские шахматисты – одни из самых известных шахматистов мира. О них снимали фильмы, писали книги. Мастера шахмат проявили себя как гениальные стратеги, творцы комбинаций и запомнились миру как легенды. В честь Международного дня шахмат, который отмечается во всём мире 20 июля, «Радио 1» сделало подборку самых ярких русских шахматистов.

Александр Алехин (1892-1946)

Российский гроссмейстер Александр Алехин является первым отечественным чемпионом мира. Алехин вошёл в число сильнейших шахматистов мира прямо перед Первой мировой войной. Четвёртый обладатель мировой шахматной короны удерживал звание на протяжении 17 лет: 1927–1935, 1937–1946. Единственный, кому Алехин уступил место по этому показателю стал немец Эмануил Ласкер. Он сохранял чемпионство 27 лет.  На сегодняшний день Александр Алехин, который завоевал мировую шахматную корону в 1921 году, является единственным шахматистом, который умер, будучи действующим чемпионом.

Михаил Ботвинник (1911-1995)

Ботвинник является одним из самых значимых шахматистов в истории. Он стал первым официальным Чемпионом Мира в 1948 году и успешно защищал свой титул в нескольких матчах. Ботвинник отличался глубокими позиционными пониманием и уникальной технической мощью. Михаил Ботвинник становился наибольшее количество раз чемпионом мира. Ему удалось сделать это трижды. Впервые это произошло в 1948 году, после этого он дважды проигрывал корону и оба раза вернул её в матче-реванше.  

Михаил Таль (1936-1992)

Таль был известен своим ярким и агрессивным стилем игры. Он стал Чемпионом Мира в 1960 году, совершив великолепный подвиг, победив чемпиона Мира Михаила Ботвинника. Таль был мастером комбинаций и часто рисковал ради победы. Среди остальных своих коллег, Талю потребовалось меньше всего лет, чтобы стать чемпионом мира.  

Гарри Каспаров* (род. 1963)

Каспаров* является одним из самых успешных и влиятельных шахматистов всех времён. Он стал Чемпионом Мира в 1985 году и удерживал этот титул вплоть до 2000 года. Также почти беспрерывно с 1986 по 2005 год он занимал первую строчку рейтинга лучших шахматистов мира. Каспаров* славился своим высоким интеллектом, агрессивным стилем игры и стратегической проницательностью.  

Владимир Крамник (род. 1975)

Крамник стал Чемпионом Мира в 2000 году, победив Гарри Каспарова*. Он отличался глубокими позиционными знаниями и превосходными техническими навыками. Крамник также принимал участие в историческом матче «Brain Games» против компьютера Deep Fritz.  

Анатолий Карпов (род. 1951)

Карпов является одним из самых успешных шахматистов в истории и двенадцатым чемпионом мира по шахматам. Впервые он завоевал этот титул в 1975 году, сохраняя его вплоть до 1985 года. Карпов был известен своим тщательным и методичным подходом к игре, а также своей непревзойдённой выдержкой.  

Владимир Крамник (род. 1975)

Владимир Крамник стал Чемпионом Мира в 2000 году, тогда как раз он победил Гарри Каспарова. Он отличался глубокими позиционными знаниями и превосходными техническими навыками. Крамник также принимал участие в историческом матче «Brain Games» против компьютера Deep Fritz.  

Пётр Свидлер (род. 1976)

Свидлер является одним из самых успешных шахматистов России. Он выиграл несколько крупных турниров и имеет множество достижений в своей карьере. В 2011 году он взял кубок мира, также пять раз становился победителем Всемирных Шахматных олимпиад: в 1994, 1996,1998, 2000 и 2002 годах. Свидлер также является трёхкратным чемпионом мира по шахматам Фишера (2003, 2004, 2005). Он известен своими аналитическими способностями и хорошими стратегическими решениями.
 

Сергей Карякин (род. 1990)

Карякин стал юным гроссмейстером в возрасте 12 лет и 7 месяцев, что сделало его самым молодым гроссмейстером в истории на тот момент. Карякина внесли в Книгу рекордов Гиннесса. В 2016 году Карякин смог добиться самого высокого достижения в своей карьере, когда стал претендентом на титул Чемпиона Мира по шахматам.
 
*Признан иностранным агентом на территории РФ 

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#шахматы
#Россия
#Советский Союз
#Чемпион
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Полумарафон «Сергиевым путём» стал самым массовым забегом «Суперлиги Подмосковья»
17 июля 2023, 14:47

Фото: Минспорт МО

1840 любителей бега приняли участие в традиционном полумарафоне «Сергиевым путём», который состоялся в Сергиево-Посадском городском округе в рамках проекта «Суперлига Подмосковья». Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.

Это беговое событие стало самым массовым в летнем сезоне в рамках этого проекта. Участники преодолели дистанции 3, 5, 10 и 21,1 км, а спортсмены в возрасте от 4 до 12 лет вышли на старт дистанций 300 и 600 м.
Стартовали спортсмены на Красногорской площади, откуда начинали знакомство с живописным маршрутом. Дистанции пролегали по центру города и возле основных достопримечательностей. После забега желающие смогли пройти по туристической зоне «Дорога к храму». Она связывает значимые места: набережную, бульвары и кварталы со старинной застройкой, прилегающие к Троице-Сергиевой Лавре. 
 
19 августа пройдёт полумарафон «Золотой павлин» в Серпухове, а 7 октября – кросс-полумарафон «ОдинцовоRUN». Регистрация на эти старты продолжается на странице серии «Суперлига Подмосковья».

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#Минспорт МО
#Сергиев Посад
#забег
#спорт
#Московская область
#Подмосковье
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Команда из Химок стала чемпионом Первенства России по баскетболу
17 июля 2023, 14:20

Фото: пресс-служба администрации городского округа Химки

Команда «Khimki Power» стала победителем Первенства России U23 по баскетболу 3х3.
В финале состязаний команда из Химок обыграла соперников из Санкт-Петербурга, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации городского округа Химки.

Баскетбольный турнир проходил с 14 по 16 июля в Твери. В турнире приняли участие 18 мужских и 10 женских команд.
«Одержать победу, а также постоять за себя и за своих товарищей «Khimki Power» были настроены самым решительным образом. И сделать это удалось! 10:21 - итоговый результат победного матча над командой из Питера. Кроме того, приз «Самый ценный игрок» Первенства России U23 достался Ивану Цуканову», — рассказали в Центре спортивной подготовки по игровым видам спорта №5.
Тренера баскетбольной команды игроки «Khimki Power» Даниила Абрамовского наградили призом «За спортивное поведение», а некоторые игроки команды были удостоены индивидуальными наградами в рамках турнира.

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#Химки
#баскетбол
#первенство
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«Зенит» подписал контракт с Марио Фернандесом, который играл за ЦСКА 10 лет
17 июля 2023, 13:05

Фото: istockphoto / Rost-9D

Бывший защитник сборной России по футболу Марио Фернандес подписал контракт с петербургским «Зенитом».
Клуб заключил контракт с футболистом на год с опцией продления на один сезон. «Зенит» пожелал Фернандесу новых титулов в сине-бело-голубых цветах.
 
После сезона-2021/22 Фернандес приостановил клубную карьеру. Во второй половине 2022 года Марио Фернандес отдыхал и проводил время с семьёй, а первую половину 2023 года играл в «Интернасьонале».

С 2012 по 2022 год футболист выступал за столичный ЦСКА. В сентябре 2017 года Фернандес дебютировал за российскую сборную.

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#Зенит
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#футбол
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Тарпищев пригрозил Польше скандалом, если она не примет российских теннисистов
16 июля 2023, 20:35

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Российские теннисисты должны поехать в Польшу на соревнования, а если не пустят – будет скандал. Об этом ТАСС заявил президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.
«Это политика, надо внимания не обращать нам на неё, а играть и делать своё дело. Если виза есть – надо ехать. Не пустят – будет скандал», – сказал эксперт.

Ранее сообщалось, что организаторы мужского теннисного турнира в польских Козерках порекомендовали российским и белорусским спортсменам не подавать заявки на участие. Соревнования пройдут с 14 по 19 августа.

В листе заявок турнира Женской теннисной ассоциации, который пройдёт с 24 по 30 июля в Варшаве, фигурируют имена трёх российских спортсменок. Однако Министерство спорта и туризма Польши в интервью газете Przeglad Sportowy заявило, что не может влиять на допуск спортсменов из России и Белоруссии на турниры в Польше. 

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Международная федерация плавания отложила рассмотрение допуска россиян на соревнования
16 июля 2023, 16:04

Фото: iStock/BalanceFormcreative

Международная федерация плавания (World Aquatics) отложила принятие решения о предоставлении допуска российским и белорусским спортсменам на свои соревнования в нейтральном статусе. Об этом ТАСС сообщили в организации.
«У бюро World Aquatics нет оснований полагать, что вопрос будущего выступления спортсменов из России и Белоруссии в соревнованиях World Aquatics будет изучаться во время чемпионата мира по водным видам спорта 2023 года в Фукуоке», – говорится в заявлении. 

Чемпионат мира в Японии стартовал в пятницу, 14 июля, и завершится 30 июля. Федерация плавания ранее сообщала, что обсудит сложившуюся ситуацию и примет решение об участии российских и белорусских спортсменах в соревнованиях.

Напомним, что спортсмены из России и Белоруссии уже второй год пропускают чемпионат мира из-за ситуации на Украине.

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#чемпионатмира
#плавание
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Команда из Химок вошла в тройку победителей Первенства Московской области по автокроссу
16 июля 2023, 10:51

Фото: пресс-служба администрации Химок

В Первенстве Московской области по автокроссу, прошедшему в рамках Кубка Kramar Motosport, команда юных химчан заняла второе место. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе администрации Химок.
Заезды прошли на трассе «Гонки на выживание» в Видном. Всего в автогонках поучаствовали около 50 пилотов, среди которых – спортсмены химкинской команды спортшколы по техническим видам спорта. 

«В напряжённой борьбе Семён Воронов занял высшую ступень пьедестала почёта, финишировав первым в классе Д3-250. Отдельной наградой за проявленное мужество был отмечен гонщик нашего города Александр Абрамов, который после массового столкновения машин первым выбрался из багги и оказал помощь другим участникам стартов», – рассказали в управлении физической культуры и спорта городского округа Химки.  
 
Первенство Московской области по автокроссу разделено на 12 этапов. После каждой гонки определяется победитель, а в конце соревнований подводятся общие итоги. После этого спортсменам присваивают разряды. 

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#Химки
#Подмосковье
#автокросс
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