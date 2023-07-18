Воробьёв анонсировал появление спортивных клубов во всех подмосковных школах

Это беговое событие стало самым массовым в летнем сезоне в рамках этого проекта. Участники преодолели дистанции 3, 5, 10 и 21,1 км, а спортсмены в возрасте от 4 до 12 лет вышли на старт дистанций 300 и 600 м.

Стартовали спортсмены на Красногорской площади, откуда начинали знакомство с живописным маршрутом. Дистанции пролегали по центру города и возле основных достопримечательностей. После забега желающие смогли пройти по туристической зоне «Дорога к храму». Она связывает значимые места: набережную, бульвары и кварталы со старинной застройкой, прилегающие к Троице-Сергиевой Лавре.



19 августа пройдёт полумарафон «Золотой павлин» в Серпухове, а 7 октября – кросс-полумарафон «ОдинцовоRUN». Регистрация на эти старты продолжается на странице серии «Суперлига Подмосковья».

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