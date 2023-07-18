Воробьёв анонсировал появление спортивных клубов во всех подмосковных школах

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
«Наша задача – дать возможность заниматься спортом как можно большему количеству детей, раскрыть их таланты. Сейчас в Подмосковье более 1 тыс школ, в них созданы 952 спортивных клуба, работают свыше 13,3 тыс секций, где занимаются 217 тыс детей. Самые популярные виды спорта – футбол, волейбол, баскетбол, лёгкая атлетика, лыжные гонки, шахматы. Будем увеличивать количество клубов, чтобы они появились в каждой школе», – подчеркнул глава региона.Он напомнил, что многие великие спортсмены выросли во дворе, гоняя мяч или шайбу на уличных площадках. Школьная инфраструктура – также хорошее подспорье для того, чтобы дать импульс заниматься спортом.
«Поэтому мы уделяем такое внимание школьным стадионам, которые должны соответствовать современным стандартам. Это хорошее футбольное поле, беговые дорожки, легкоатлетический сектор, места для зрителей, чтобы можно было проводить различные соревнования. Уже более 400 стадионов в Подмосковье открыто для посещения не только школьниками, но и всеми желающими. И это даёт плоды – более 10 тыс детей записались в секции, которые действуют на этих стадионах, – поделился губернатор.В Подмосковье сейчас реализуется инвестпроект по строительству спортивных объектов на территориях учебных заведений, где есть свободные участки. Пилотным стал городской округ Люберцы, где открыли уже три манежа, которые бесплатно используют учебные заведения для уроков физкультуры. Их также активно посещают в свободное от школьных занятий время все желающие. В ближайшее время к этому проекту подключится Балашиха.
В Подмосковье вовлечено и в ряд всероссийских проектов. Один из них – «Футбол в школе», который в 2022 году запустил Российский футбольный союз. Образовательные учреждения получают от РФС споринвентарь и методическую поддержку. Сейчас на уроках физкультуры футболом занимаются более 8,3 тыс детей, половина из них – девочки. С нового учебного года в проекте будут участвовать более 100 школ Московской области.
С 2015 года в России реализуется один из крупнейших образовательно-спортивных проектов «Самбо в школу». Сейчас в нём участвуют 40 школ Подмосковья, а в следующем году присоединятся ещё 10.
Почти 30 общеобразовательных учреждений региона подключились к проекту «Спортивная борьба в школу». Здесь объединены четыре дисциплины: вольная и греко-римская борьба, грэпплинг и панкратион.
Ещё один федеральный проект реализуется совместно с КХЛ – «Хоккей в школу». На первом этапе планируется участие в нём 10 учебных заведений из Подмосковья.
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