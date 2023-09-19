Воробьёв: 30 лучших подмосковных спортшкол поощрят областными грантами

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
«Чтобы поощрить сильные тренерские коллективы и талантливых специалистов, уже осенью 30 лучшим спортивным школам региона выделим гранты. Их направят на стимулирующие выплаты. В течение года ежемесячная прибавка для руководителей составит до 53 тыс рублей, а для тренеров – до 10 тыс», – пояснил глава региона.По его словам, для подмосковных властей принципиально важно поддерживать и развивать в регионе как любительский спорт, так и спорт высших достижений.
«Мы обустраиваем площадки, ремонтируем физкультурно-оздоровительные комплексы, открываем школьные стадионы, чтобы жители могли тренироваться в любое удобное время. Особое внимание – спортивным школам, где с юных лет воспитывают чемпионов, приумножают традиции большого спорта», – отметил Воробьёв.Рейтинг спортшкол в Московской области формируют с 2017 года. По итогам прошлого года оценивалась работа 125 спортивных школ из 49 городских округов. В 30 лучших развивается 61 вид спорта, в том числе 40 олимпийских.
Под руководством 829 тренеров подготовку проходят более 21 тыс воспитанников. Порядка 1,6 тыс из них включены в сборные области, а 309 – в сборные России. Ребята выиграли около 540 медалей на всероссийских спартакиадах, чемпионатах и первенствах страны.
Лидером в рейтинге стала СШОР «Космос» из Подольска, среди воспитанников которой – бронзовый призёр Олимпиады в Токио по греко-римской борьбе Сергей Емелин.
Также в первых строках рейтинга – СШОР «Комета» из Коломны, воспитавшая серебряного призёра Игр-2022 по конькобежному спорту Даниила Алдошкина, и СШОР «Олимп» из города Домодедово, где занимается чемпионка Европы и победительница международных соревнований года по боксу Юлия Чумгалакова.
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