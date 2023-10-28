Воронежский «Факел» обыграл «Спартак» впервые за 23 года

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В таких условиях, на тяжелом поле многое решал настрой на игру. Показалось, что игроки «Факела» вышли на матч более мотивированными, заряженными на победу. Они атаковали больше и активнее, создавали опасные моменты. Но до поры «Спартак» выручал вратарь Максименко, либо воронежцы были неточны в решающей фазе атаки.
Воронежцы после этой победы набрала 15 очков и поднялась на 11-е место. «Спартак» с 20-ю очками идет на четвертом месте, но тур только начался и по его окончанию «красно-белых» могут потеснить сразу три московские команды — «Локомотив», ЦСКА и «Динамо». Тучи над тренером Гильермо Абаскалем продолжают сгущаться.
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