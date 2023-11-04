Радио1
Главная / Новости / Спорт/ Воронежский «Факел» одержал третью подряд победу в РПЛ, обыграв «Ахмат»

Воронежский «Факел» одержал третью подряд победу в РПЛ, обыграв «Ахмат»

04 ноября 2023, 19:56
Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Футбольный клуб «Факел» из Воронежа одержал победу над «Ахматом» из Грозного в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Матч прошёл на стадионе в Грозном и завершился со счётом 1:2 в пользу гостей.

Уточняется, что это третья подряд победа «Факела» в РПЛ. А «Ахмат» потерпел четвёртное поражение подряд.


В составе грозненской команды отличился Дарко Тодорович. А у воронежского клуба забили голы Евгений Марков и Вячеслав Якимов.

Отмечается, что на 55-й минуте матча защитник воронежского «Факела» Фёдор Кудряшов получил удар плечом в голову от игрока «Ахмата» Мохамеда Конате. Воронежскому футболисту потребовалась помощь врачей. Подоспевшие медицинские работники вывели его с поля. Игрока заменил Игорь Калинин.

По результатам матча, «Факел» стоит на 9-й строчке в рейтинговой таблице (18 очков), а «Ахмат» – на 13-й позиции с 12 очками.

Читайте также:

Российская футбольная сборная проведет товарищеский матч против команды Кубы

Стали известны пары в четвертьфиналах Кубка России по футболу

Экс-президент «Локомотива» Смородская назвала Чалова мотором ЦСКА
#футбол
#воронеж
#чечня
#матч
#рпл
Читайте нас в
Юные самбисты из Жуковского завоевали медали на турнире «Кубок лучшего тренера»
03 ноября 2023, 20:38

Фото: пресс-служба администрации Жуковского

Молодые самбисты из подмосковного Жуковского успешно выступили на детско-юношеском турнире «Кубок лучшего тренера», завоевав там медали. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Так, первое место завоевал Святослав Вербицкий, на втором месте оказался Алтынбек Шабданов, третье место поделили между собой Тимофей Трапезин, Гасан Шукюрпур и Александр Колесников.

Отмечается, что соревнования проходили в Реутове.

Ранее сообщалось, что юные спортсмены из подмосковного Жуковского завоевали медали во Всероссийском детско-юношеском турнире «Легенды самбо. Начало». Отмечается, что ребята смогли завоевать первые, вторые и третьи места в турнире. Так, первые места получили Андрей Беспалов за боевое самбо, а также Ярослава Ерусалимская, Мария Калашникова, Артём Мащенко и Алексей Калашников.

Читайте также:

Юные самбисты Жуковского взяли медали на турнире «Легенды самбо. Начало»

Юные пловцы из Жуковского взяли медали на Кубке городов Восточного Подмосковья

Подмосковная спортсменка стала призером Кубка России по велоспорту
#медали
#соревнования
#спортсмены
#самбо
#жуковский
Читайте нас в
Умер двукратный Олимпийский чемпион в парном катании Олег Протопопов
03 ноября 2023, 18:18

Фото: istockphoto/SeventyFour

В Швейцарии на 92-м году жизни умер двукратный Олимпийский чемпион по фигурному катанию Олег Протопопов. В паре с Людмилой Белоусовой они завоевали золото зимних Олимпиад в Инсбруке (1964 год) и Гренобле (1968 год).
После окончания спортивной карьеры Белоусова и Протопопов не расстались с фигурным катанием. Они работали в Ленинградском балете на льду. В 1979 году, находясь на гастролях в Швейцарии, спортсмены попросили у руководства этой страны политического убежища и отказались возвращаться на родину. Свое решение они объяснили тем, что в СССР им не давали развиваться дальше. Белоусова и Протопопов же не хотели бросать спорт и верили, что за границей их талант будут ценить по достоинству.

Белоусову и Протопопова лишили звания заслуженных мастеров спорта СССР, их имена вычеркнули из всех спортивных справочников, рассказывающих об олимпийских успехах страны. Их в открытую стали называть предателями. 

25 февраля 2003 года, впервые за 20 с лишним лет, пара прилетела в Россию по приглашению Вячеслава Фетисова. В ноябре 2005 года они снова посетили Россию по приглашению Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга. Присутствовали на Олимпиаде 2014 в Сочи, давали неоднократные интервью. В сентябре 2015 года 79-летняя Людмила Белоусова и 83-летний Олег Протопопов выступили на льду в США на «Вечере с чемпионами», вызвав овации зрителей.

Читайте также:

Фигуристка Алиса Ефимова в третий раз сменила спортивное гражданство

Фигуристка из Японии Каори Сакамото стала чемпионкой мира по фигурному катанию

ISU запретил россиянам и белорусам участвовать в соревнованиях
#спорт
#сша
#имена
#сочи
#ссср
#спортсмены
#интервью
#фигурное катание
Читайте нас в
Российская футбольная сборная проведет товарищеский матч против команды Кубы
03 ноября 2023, 18:01

Фото: istockphoto/efks

Сборная России по футболу сыграет товарищеский матч против национальной команды Кубы. Игра пройдет 20 ноября в Волгограде.
По сообщению пресс-службы российской команды, встреча пройдет на «Волгоград-Арене» — стадионе, принимавшем матчи чемпионата мира 2018 года. Начало игры в 19:30.

В эту паузу для игр сборных сформируется итоговое положение в отборочных группах к чемпионату Европы 2024 года, который пройдет в Германии. Команды, занявшие в них первые два места, попадут на Евро напрямую. Те сборные, которые останутся третьими, могут попробовать отобраться на чемпионат континента через Лигу наций. Российской сборной, отстраненной от международных соревнований, остается довольствоваться товарищескими играми.

Матч станет третьей домашней для российской команды. 26 марта сборная обыграла в Санкт-Петербурге Ирак со счетом 2:0. А 12 октября в Москве победила участника последнего чемпионата мира в Катаре сборную Камеруна 1:0.

Сборная Кубы занимает 169-ю строчку в мировом рейтинге. В 2023 году она приняла участие в групповом этапе Золотого кубка КОНКАКАФ, но из группы не вышла.

Читайте также:

Легендарный Лев Яшин вошел в число лучших футболистов в истории чемпионатов мира

Би-би-си: Ушёл из жизни чемпион мира по футболу Бобби Чарльтон

Австралия отказалась проводить чемпионат мира по футболу в 2034 году
#евро
#матч
#встреча
#чемпионат
#игры
#волгоград
#футбол
Читайте нас в
Хоккейный эксперт Щитов увидел проблему СКА в составе
03 ноября 2023, 15:44

Фото: istockphoto.com/FotografieLink

Хоккейный эксперт Никита Щитов заявил, что СКА демонстрирует не самые лучшие результаты в последнее время преимущественно из-за состава игроков.
«Там подобраны игроки примерно одного плана – быстрые. Но нет связующего звена — думающего хоккеиста, способного читать игру на несколько ходов. Нет диспетчера, который мог бы раздавать передачи. Игроки СКА бегут вперед, создают много моментов, но не хватает в завершении», — пояснил в беседе с «РБ Спорт» Щитов.

Он напомнил, что прошлогодний состав команды сменился, что не очень хорошо повлияло на команду. По его мнению, с определённым составом команды необходимо работать несколько лет слаженно, а какие-либо изменения по усилению проводить точечно.

Накануне в матче с «Авангардос» СК проиграл со счётом 3:5, что стало третьим поражением команды в чемпионате.

Читайте также:

Хоккеист Коньков спрогнозировал победу СКА в игре с «Авангардом»

Тренер СКА Ротенберг: Ивана Зинченко едва не убили на льду

Хоккеист Черкас ожидает шикарного матча СКА и «Ак Барса»
#спорт
#тренер
#ск
#хоккей
Читайте нас в
Экс-президент «Локомотива» Смородская назвала Чалова мотором ЦСКА
03 ноября 2023, 15:31

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская заявила, что российский футболист Фёдор Чалов является лидером ЦСКА и очень мощным игроком.
«Чалов добился ощутимого прогресса за последние два года. Нынешний ЦСКА без него представить очень трудно. Они с Кассьеррой поборются за звание лучшего бомбардира РПЛ. Но Федор оказывает больше влияния на игру команды, чем Матео. Чалов — мотор ЦСКА, он справляются с ролью лидера на все 100%», — прокомментировала в беседе с «РБ Спорт» Смородская.

Отмечается, что на счету футболиста семь забитых мячей в 13 играх чемпионата.

Ранее первый тренер Алексея Миранчука Александр Воронков заявил, что футболисту необходимо покинуть итальянский клуб «Аталанта». Он отметил, что спортсмена в клубе недооценивают.

Читайте также:

Стали известны пары в четвертьфиналах Кубка России по футболу

Тренер Гладилин назвал правильной отмену гола Соболева в Кубке России

Тренер Воронков посоветовал Миранчук уходить из «Аталанты»
#спорт
#клуб
#рпл
#футбол
Читайте нас в
Стали известны пары в четвертьфиналах Кубка России по футболу
03 ноября 2023, 13:46

Фото: istockphoto/Rost-9D

В пятницу, 3 ноября, прошла жеребьевка, в которой определились соперники по матчам 1/4 финала Пути РПЛ в Кубке России по футболу. Игры стадии плей-офф пройдут в ноябре 2023 года и в марте 2024 года.
«Зенит» из Санкт-Петербурга встретится в 1/4 финала с московским «Динамо». Именно «бело-голубые» выбили питерский клуб из прошлого розыгрыша Кубка России. Остальные пары четвертьфиналистов распределились так: «Оренбург» - ««Спартак», «Ростов» - ЦСКА, «Балтика» - «Локомотив». Первые матчи пройдут 28-30 ноября, ответные — 12-14 марта будущего года.

Многие тренеры считают неоправданно большим такой перерыв между встречами двух команд на стадии 1/4 финала. Тренер «Зенита» Сергей Семак также выразил недовольство тем фактом, что некоторые матчи придется проводить через два дня на третий. По его словам, такой график очень неудобен для клубов, особенно если приходится играть подряд две выездные встречи.

Читайте также:

Легендарный Лев Яшин вошел в число лучших футболистов в истории чемпионатов мира

Тренер Гладилин назвал правильной отмену гола Соболева в Кубке России

Аршавин предрёк Холанду и Мбаппе «Золотые мячи»
#тренер
#клуб
#график
#спартак
#ростов
#футбол
Читайте нас в
Подмосковная команда примет участие в соревнованиях по хоккею
03 ноября 2023, 13:44

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Подмосковные хоккеистки примут участие в соревнованиях «Золотая шайба 3х3». Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Команда «Капитан» городского округа Ступино участвует во Всероссийских соревнованиях юных хоккеистов «Золотая шайба 3х3» среди девочек. Турнир такого формата проводится впервые в России.

Соревнования пройдут в трех возрастных категориях 2006-2008 г.р., 2009-2010 г.р. и 2012-2013 г.р Всего примут участие 20 команд и свыше 200 юных хоккеисток со всей страны.

Стоит отметить, что первые матчи пройдет 3 ноября. Также ознакомиться с подробным расписанием игр можно на официальном сайте Всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба».

Читайте также:

В Подмосковье пройдет фестиваль единоборств

Юная фигуристка из Жуковского одержала победу в спортивном турнире

Подмосковные спортсмены приняли участие в Первенстве России по бобслею
#подмосковье
#хоккей
#команда
#ступино
#турнир
#соревнования
#страны
Читайте нас в
500 подмосковных школьных команд примут участие в новом сезоне «КЭС-БАСКЕТ»
03 ноября 2023, 12:20

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Более 500 подмосковных школьных команд из Московской области примут участие в новом сезоне школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ». Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
В новом сезоне лиги примут участие 515 сборных общеобразовательных организаций из 44 городских округов Подмосковья.

С октября по по декабрь пройдут муниципальные матчипо итогам которых команды с лучшими результатами будут представлять свои школы на дивизиональном  и региональном этапах. Они пройдут с января по март.

Кроме этого, соревнования проходят командами государственных и муниципальных общеобразовательных организаций на территории учебных заведений Московской области.

Стоит отметить, что в первом сезоне проекта «КЭС-БАСКЕТ» приняли участие 129 команд юношей и 71 команда девушек из 26 школ 6 городских округов Подмосковья.

Читайте также:

БК «Химки» обыграли команду из Курска «Русичи»

Подмосковные спортсмены стали призерами соревнований по фехтованию

В Подмосковье стартовал проект «Единая школьная спортивная лига»
#школы
#соревнования
#подмосковье
#баскетбол
#школьники
#спорт
#проект
Читайте нас в
Легендарный Лев Яшин вошел в число лучших футболистов в истории чемпионатов мира
03 ноября 2023, 11:26

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Авторитетный ежемесячный английский футбольный журнал FourFourTwo опубликовал рейтинг лучших футболистов за всю историю чемпионатов мира, начиная с самого первого, прошедшего в Уругвае в 1936 году. В топ-100 16-е место занял знаменитый советский вратарь Лев Яшин.
Первое место занял бразилец Эдсон Арантис ду Насименту, известный всему миру как Пеле. Это единственный футболист в мире, три раза выигрывавший мировое первенство. Пеле приводил команду Бразилии к чемпионству в 1958, 1962 и 1970 годах. В 99 играх за сборную он забил 77 мячей, а всего в его послужном списке более 1000 голов, забитых за «Сантос», «Нью-Йорк Космос» и сборную Бразилии.

Второе место в рейтинге занял аргентинец Лионель Месси, сейчас играющий в США за «Интер Майами». Месси — восьмикратный обладатель «Золотого мяча», награды, вручаемой лучшему футболисту по итогам года. Он завоевал множество клубных титулов с испанской «Барселоной» и участвовал в пяти чемпионатах мира, но только в 2022 году сумел вместе со своей сборной выиграть заветный трофей.



На третьем месте соотечественник Месси Диего Армандо Марадона. Сборная Аргентины в годы его выступлений была довольно средней командой, но Марадона практически в одиночку сумел сделать ее чемпионом в 1986 году и вывести в финал в 1990, где аргентинцы со счетом 0:1 уступили мощной команде ФРГ. Также Марадона дважды приводил к чемпионству в серии А итальянский «Наполи» — в сезонах 1986/1987 и 1989/1990.

Легендарный вратарь московского «Динамо» и сборной СССР Лев Яшин расположился в этом списке на 16-м месте. В составе национальной команды он участвовал в чемпионатах мира 1958, 1962 и 1966 годов. Во многом благодаря его блестящей игре сборная СССР в 1966 году сумела дойти до полуфинала мирового первенства. В составе советской команды он стал олимпийским чемпионом в 1956 году. Лев Яшин является единственным в истории вратарем, которому по итогам года был вручен «Золотой мяч» как лучшему игроку года (1963 год).

Читайте также:

Би-би-си: Ушёл из жизни чемпион мира по футболу Бобби Чарльтон

Аршавин предрёк Холанду и Мбаппе «Золотые мячи»

Месси в восьмой раз выиграл «Золотой мяч»
#сша
#первенство
#награды
#ссср
#фрг
#футболист
Читайте нас в
Достижения.рф