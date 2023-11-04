Воронежский «Факел» одержал третью подряд победу в РПЛ, обыграв «Ахмат»

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
Футбольный клуб «Факел» из Воронежа одержал победу над «Ахматом» из Грозного в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Матч прошёл на стадионе в Грозном и завершился со счётом 1:2 в пользу гостей.
Уточняется, что это третья подряд победа «Факела» в РПЛ. А «Ахмат» потерпел четвёртное поражение подряд.
В составе грозненской команды отличился Дарко Тодорович. А у воронежского клуба забили голы Евгений Марков и Вячеслав Якимов.
Отмечается, что на 55-й минуте матча защитник воронежского «Факела» Фёдор Кудряшов получил удар плечом в голову от игрока «Ахмата» Мохамеда Конате. Воронежскому футболисту потребовалась помощь врачей. Подоспевшие медицинские работники вывели его с поля. Игрока заменил Игорь Калинин.
По результатам матча, «Факел» стоит на 9-й строчке в рейтинговой таблице (18 очков), а «Ахмат» – на 13-й позиции с 12 очками.
Читайте также:
Российская футбольная сборная проведет товарищеский матч против команды Кубы
Стали известны пары в четвертьфиналах Кубка России по футболу
Экс-президент «Локомотива» Смородская назвала Чалова мотором ЦСКА
Уточняется, что это третья подряд победа «Факела» в РПЛ. А «Ахмат» потерпел четвёртное поражение подряд.
Отмечается, что на 55-й минуте матча защитник воронежского «Факела» Фёдор Кудряшов получил удар плечом в голову от игрока «Ахмата» Мохамеда Конате. Воронежскому футболисту потребовалась помощь врачей. Подоспевшие медицинские работники вывели его с поля. Игрока заменил Игорь Калинин.
По результатам матча, «Факел» стоит на 9-й строчке в рейтинговой таблице (18 очков), а «Ахмат» – на 13-й позиции с 12 очками.
Читайте также:
Российская футбольная сборная проведет товарищеский матч против команды Кубы
Стали известны пары в четвертьфиналах Кубка России по футболу
Экс-президент «Локомотива» Смородская назвала Чалова мотором ЦСКА
Анастасия Чинкова