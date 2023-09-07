Впервые в парке Малевича пройдет фестиваль «Территория спорта»

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области
9 сентября с 12:00 до 16:00 все желающие смогут попробовать себя в различных видах спорта благодаря фестивалю «Территория спорта»,
В парке будут организованы мастер-классы, которые проведут профессиональные спортсмены по баскетболу, волейболу, падел-теннису, боксу и дартсу.
Специальным приглашённым гостем мероприятия станет российский профессиональный баскетболист, мастер спорта России международного класса — Фёдор Лихолитов.
Для поклонников фитнеса пройдут мастер-классы по направлению Jumping Fitness и других направлений.
Также, организаторы фестиваля подготовили интересную программу для детей.
В течение мероприятия будет играть современная музыка от мастера мультижанровых сетов — DJ Hart.
В завершении праздника пройдёт розыгрыш призов от партнеров и мини-концертная программа.
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