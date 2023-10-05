Врач Зоткин оценил травму Фернандеса

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
Бывший врач «Спартака» Владимир Зоткин заявил, что травма 33-летнего защитника «Зенита» Марио Фернандеса, а именно повреждение боковой связки колена, скорее всего не приведёт к окончанию карьеры спортсмена.
«Сроки восстановления Фернандеса? Смотря какое повреждение. Они бывают легкой и средней степени, а бывает разрыв. <…> Думаю, что окончание карьеры маловероятно. Всё зависит от физиологии человека. Боковая связка зарастет, и все. Образуется мозоль, и будет работать колено», — пояснил в беседе с «РБ Спорт» Зоткин.
Ранее экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская высказал мнение о том, что переход Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад» рано называть ошибочным, поскольку через некоторое время полузащитник может начать выходить в основном составе.
Читайте также:
Экс-президент «Локомотива» Смородская: «Рано называть переход Захаряна ошибкой»
«Динамо» разгромило «Спартак» в матче пятого тура РПЛ Кубка России
Чемпионат мира по футболу 2030 года пройдет в шести странах
Мелисса Тимофеева