Врач Звонков предрёк новые проблемы Костомарову после протезирования

Фото: Фотобанк Московской области
Врач Звонков рассказал, что освоить протезы для рук фигуристу Костомарову будет крайне сложно
Фигуристу Роману Костомарову будет крайне сложно освоить протезы для рук, рассказал спортивный врач Андрей Звонков.
Протезы врач назвал «клещнями», которыми очень трудно выполнять какие-либо действия, поэтому фигурист ещё не скоро сможет вернуться на лёд.
Напомним, некоторое время назад сообщалось, что Костомарову было крайне трудно установить протезы, так как ткани в результате ампутации конечностей заживали очень тяжело.
Еще в январе этого года Роман Костомаров оказался в медучреждении из-за инфекционного заражения крови, а также левосторонней пневмонии. В итоге, она прогрессировала в двустороннюю, поэтому фигуриста подключили к аппарату ИВЛ. Спустя некоторое время, у олимпийского чемпиона начала развиваться гангрена, поэтому ему ампутировали конечности.
«Роман должен будет приучать себя и мозг управлять совершенно другими мышцами. Это не так просто. Требуется время и необходимо обучение», — подчеркнул специалист в интервью MSK1.RU.
Напомним, некоторое время назад сообщалось, что Костомарову было крайне трудно установить протезы, так как ткани в результате ампутации конечностей заживали очень тяжело.
Еще в январе этого года Роман Костомаров оказался в медучреждении из-за инфекционного заражения крови, а также левосторонней пневмонии. В итоге, она прогрессировала в двустороннюю, поэтому фигуриста подключили к аппарату ИВЛ. Спустя некоторое время, у олимпийского чемпиона начала развиваться гангрена, поэтому ему ампутировали конечности.
Андрей Гаврилов