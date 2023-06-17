Вратарь «Динамо» пригрозил американцам прилететь к ним по паспорту РФ

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«Сервис в США, конечно, оставляет желать лучшего. После него ценишь еще больше то, что есть у нас в России», - прокомментировал ситуацию Лещук.
«Я, разозлившись на все это, сказал сотруднику досмотра, что у нас в России сервис лучше и всегда есть бесплатные бахилы, на что он ответил: «Это не Россия, а Америка», с чем в целом невозможно не согласиться», - добавил вратарь.
Лещук решил «добить» охранника и с гордостью заявил, что совсем скоро россияне будут летать в США по паспортам РФ.
Ранее «Радио 1» сообщало, что российскому фигуристу Роману Костомарову, который потерял конечности из-за обострения сепсиса, начнут протезирование через две-три недели. Источник СМИ рассказал, что у спортсмена хорошее настроение. Сейчас он находится в процессе реабилитации, а также проходит подготовительные к протезированию процедуры.