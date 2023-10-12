Вратаря «Ванкувер Кэнакс» Демко стошнило прямо в маску во время хоккейного матча

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В итоге после замены вратаря его партнеры забросили еще одну шайбу. Окончательный счет матча 8:1 в пользу «Кэнакс». Шайбы у победителей забросили Брок Бэсер (четырежды), Конор Гарланд, Элиас Петтерссон, Джей Ти Миллер и Дакота Джошуа. Российский нападающий Андрей Кузьменко отметился результативной передачей. У «Эдмонтона» единственный, кто сумел отличиться, — Леон Драйзайтль.
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