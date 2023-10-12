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Вратаря «Ванкувер Кэнакс» Демко стошнило прямо в маску во время хоккейного матча

12 октября 2023, 12:05
Фото: istockphoto/Mochipet

Фото: istockphoto/Mochipet

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Ванкувер Кэнакс» принимал «Эдмонтон Ойлерз», вратарю хозяев Тэчеру Демко стало плохо прямо во время игры. Его даже вырвало в маску, от чего он едва не захлебнулся.

По словам главного тренера команды Рика Токкета, причиной резкого недомогания вратаря стал нераспознанный ранее грипп и сильное обезвоживание организма. Почувствовавший себя плохо голкипер был экстренно заменен в третьем периоде, сообщает «Газета.ру». Это не сказалось на результате матча: к тому времени «Ванкувер» вел со счетом 7:1, а сам Демко, несмотря на недомогание, сумел отразить 21 бросок из 22-х.

В итоге после замены вратаря его партнеры забросили еще одну шайбу. Окончательный счет матча 8:1 в пользу «Кэнакс». Шайбы у победителей забросили Брок Бэсер (четырежды), Конор Гарланд, Элиас Петтерссон, Джей Ти Миллер и Дакота Джошуа. Российский нападающий Андрей Кузьменко отметился результативной передачей. У «Эдмонтона» единственный, кто сумел отличиться, — Леон Драйзайтль.

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#хоккей
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Каширяне взяли три медали на первенстве Подмосковья по самбо
12 октября 2023, 10:45

Фото: iStock/AndreyKaderov

Жители Каширы завоевали три медали на первенстве Московской области по самбо, сообщает администрация городского округа Кашира на своей странице «ВКонтакте».
Первенство Московской области по самбо среди юношей 15-17 лет состоялось 7 октября в городе Реутов. 

Из двухсот борцов, которые приняли участие в соревнованиях, целых три медали взяли воспитанники МАУ «Спортклуб «Кашира» имени Н.П. Елисеева».

Серебро завоевал Даниил Бикбаев, он принимал участие в категории борцов весом до 53 килограмм. Две бронзовые медали забрали Анна Бугаёва (в весовой категории до 54 килограмм) и Никита Харыбин (в категории до 64 килограмм). 

Администрация городского округа Кашира поздравила одержавших победу спортсменов, а также тренерский состав.

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Серебряные Пруды приняли участие в Первенстве Московской области по гандболу
12 октября 2023, 10:03

Фото: пресс-служба администрации городского округа Серебряные Пруды

Серебряно-Прудские гандболистки приняли участие в Первенстве Московской области по гандболу среди девушек до 17 лет в Егорьевске. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Серебряные Пруды.
Соревнования проходили в спорткомплексе «Дворец спорта Егорьевск» с 4 по 6 октября. 


В Первенстве приняли участие шестьподмосковных команд из Егорьевска, Серебряных Прудов, Истры, Протвино и Звенигорода.


По результатам трехдневных игр команда СШ «Юность» из Серебряных Прудов заняла пятое место по подсчитанным очкам.


Стоит отметить, что второй круг первенства Московской области пройдет в начале 2024 года в Звенигороде.

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#подмосковье
#первенство
#московская область
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Узбекская гимнастка Чусовитина планирует в 49 лет выступить на Олимпиаде
12 октября 2023, 08:30

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

На XIX летних Азиатских играх в китайском Ханчжоу одним из главных событий, наряду с рекордами, было участие гимнастки Оксаны Чусовитиной из Узбекистана, которая свои первые медали выигрывала еще в составе сборной СССР. Она выступала на восьми (!) Олимпиадах и планирует отобраться на девятую.
Оксана является единственной спортсменкой, которая участвовала в восьми главных стартах четырехлетия. Этот результат внесен в Книгу рекордов Гиннеса. Свою первую золотую медаль она выиграла в далеком уже 1992 году в Барселоне в составе объединенной команды бывших республик СССР, напоминает «МК - Спорт». К своей следующей олимпийской награде Чусовитина шла долгих 16 лет. В 2008 году в Пекине она завоевала «серебро», выступая уже за Узбекистан.

Спортивная карьера Оксаны Чусовитиной длится уже более 30 лет. Это невероятный срок для гимнастики! И она не собирается останавливаться. В планах Оксаны — пройти отбор и выступить на своей девятой Олимпиаде, в Париже. Отвечая на вопросы, каково ей соревноваться на помосте или на снарядах с девочками, которые годятся ей не то что в дочери, а во внучки, Чусовитина отвечает, что на брусьях или бревне вовсе не важно, сколько тебе лет. Имеет значение только то, насколько чисто и красиво выполняются элементы. 

«Пока мне это доставляет удовольствие, пока получается — буду выступать, буду соревноваться», — говорит Оксана.

Кажется, не только спортивный, но и весь остальной мир должен снять шляпу перед советской и узбекской гимнасткой.

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#гимнастика
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«100 тысяч евро за ночь»: Швейцарская футболистка получила шокирующее предложение
Швейцарской футболистке предложили 100 тысяч евро за ночь со знаменитостью
11 октября 2023, 22:00

Фото: iStock/Andrii Lysenko

Швейцарская футболистка Алиша Леманн рассказала о непристойном предложении от мировой знаменитости, в интервью для YouTube-канала Shirin David.
«Не буду раскрывать, кто это, но он немного глупый. У меня есть эти сообщения на мобильном телефоне, но я ему не ответила», - прокомментировала ситуацию Леманн.

Некий человек, который, по словам спортсменки, является мировой знаменитостью, предложил ей провести совместную ночь за сто тысяч евро. 

Алише Леманн 24 года. Она - нападающая клуба «Астон Вилла» и сборной Швейцарии.

Ранее стало известно, что Криштиану Роналду грозит страшное наказание - иранские власти могут отхлестать его плетью. Футболист обнял и поцеловал иранскую поклонницу, а по иранским законам, подобный поступок может расцениваться как «прелюбодеяние, совершенное лицом, не состоящим в браке».

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#футбол
#ночь
#евро
#секс
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«99 ударов плетью»: Роналду согрешил с иранской поклонницей
Роналду могут отхлестать плетью за поцелуй иранской поклонницы
11 октября 2023, 17:19

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Звезде мирового футбола Криштиану Роналду грозит страшное наказание - иранские власти могут отхлестать его плетью, сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, в Иране после матча Азиатской Лиги Чемпионов между ФК «Аль-Наср» (капитаном которого является Роналду) и местным «Персеполисом» поклонница-инвалид подарила футболисту портрет. Девушка нарисовала картину ногой. Поблагодарив за подарок, Роналду обнял и поцеловал иранку, а затем сразу уехал в Саудовскую Аравию. 

Однако, по иранским законам, подобный поступок может расцениваться как «прелюбодеяние, совершенное лицом, не состоящим в браке». Если Роналду вернется в Иран, то может получить 99 ударов плетью за этот поцелуй.

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#иран
#футбол
#наказание
#закон
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Сборная Подмосковья заняла второе место на Кубке Балтики по армрестлингу
11 октября 2023, 15:43

Фото: Минспорт МО

Сборная Московской области завоевала три золотые, серебряную и три бронзовые медали на всероссийском турнире по армрестлингу «Кубок Балтики». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Московской области.

За команду региона выступали семь спортсменов и каждый занял призовое место. В итоге сборная Московской области заняла второе место в общекомандном зачете, уступив лишь хозяевам турнира – представителям Санкт-Петербурга.
 
Чемпионам стали Степан Трофимов из городского округа Лотошино, а также Анастасия Максимова и Елизавета Жадько из Истры. 
 
Серебряные медали выиграли Дмитрий Прохоров и Виталий Тимофеев. На третью ступень пьедестала почёта поднялись Владимир Лёвушкин и Артём Меркулов. Все они также из Истры. 
 
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#минспорт мо
#турнир
#московская область
#подмосковье
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Тренер Новиков призвал не уделять много внимания НХЛ
11 октября 2023, 15:09

Фото: istockphoto.com/yuran-78

Заслуженный тренер России Юрий Новиков заявил, что необходимо меньше внимания уделять НХЛ для того, чтобы стимулировать игроков, и чтобы они не успокаивались.
«Кучеров забросил первую шайбу в новом сезоне НХЛ? Конечно, приятно, что наши ребята стартуют и готовы к новым испытаниям. Мы обязаны следить за их выступлениями и поддерживать ребят. Но надо бояться больше внимания уделять НХЛ. Это даст дополнительный путь к развитию нашего хоккея, чтобы российские хоккеисты не успокоились, а наоборот, старались двигаться дальше, к новым вершинам», — отметил в беседе с «РБ Спорт» Новиков.

При этом, он повторно похвалил Кучерова.

Ранее нападающий «Северстали» Михаил Ильин рассказал, что победа над «Ак Барсом» не далась команде очень легко.

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#спорт
#кхл
#хоккей
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Тренер Игнатьев заявил об отсутствии роста качества футбола в РФ
11 октября 2023, 14:42

Фото: istockphoto.com/efks

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев заявил, что существенного прогресса и развития в российском футболе не наблюдается.
«Сейчас мы, конечно, не двигаемся вперед. Видим посредственный футбол в чемпионате России. Игроки стараются, много эмоций, местами динамики, но пока это не подкреплено мастерством», — высказал мнение в беседе с «РБ Спорт» Игнатьев.
Он отметил, что на футбол большее влияние производят внешние факторы, такие, как организация матчей и освещение их в СМИ, а не профессионализм игроков и качество их игры. Кроме этого, специалист отметил хорошую организацию юношеского спорта, однако, считает Игнатьев, нет должно контроля за учебно-тренировочным процессом, что оказывает существенное влияние на весь российский футбол в целом.

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#спорт
#тренер
#футбол
#качество
#мнение
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Подмосковные баскетболисты завоевали серебро международного турнира в Сербии
11 октября 2023, 13:12

Фото: Минспорт МО

Два спортсмена из Подмосковья завоевали серебряные медали на международных соревнованиях по баскетболу 3х3 Mileva Maric Ajnstajn. Об этом сообщили в пресс-службы Минспорта Московской области.
На групповой стадии у сборной России получалось не всё. Однако во второй день турнира с соревнований снялась команда «Сомбор Джокер». Russia East получила второй шанс. В составе команды сыграли подмосковные баскетболисты Евгений Дубровин («Союз») и Александр Черевко (Khimki Power).
 
В четвертьфинале турнира Russia East обыграл «Ханчжоу в овертайме, который завершился со счётом 19:17. На стадии полуфинала россияне одолели «Ак Секулич» с результатом 22:14. Досрочную победу команде принёс Черевко, реализовав бросок из-за дуги. 
 
В финале Russia East сошлась с сербской командой Uzice и проиграла – 15:21. Таким образом, российская команда заняла второе место и взяла серебро турнира.

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