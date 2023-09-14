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Всероссийские соревнования по авиамодельному спорту в Химках собрали 75 участников

14 сентября 2023, 20:02

Представители 16 регионов страны собрались в Химках на Всероссийские соревнования по авиамодельному спорту в классе моделей F-2D «Воздушный бой». Об этом сообщил вице-президент Федерации авиамодельного спорта России Игорь Трифонов.
Соревнования традиционно в начале сентября организует Дом юных техников «Интеграл». Они проходили на базе Олимпийского учебно-спортивного центра «Планерная» и были посвящены памяти генерального конструктора МКБ «Факел», академика Петра Грушина.
«Соревнования прошли в 21-ый раз в городском округе Химки. В них участвовали 75 экипажей спортсменов из 16 регионов страны. Пилоты разбивались на пары, между ними происходил бой», – рассказал Трифонов.

«Воздушный бой» – самые зрелищные соревнования в авиамодельном спорте. Отборочные туры завершаются финалом, где два соперника одновременно пилотируют модели в одном и том же кругу в течение определённого времени. Цель – отрубить ленту, прикреплённую на модели соперника.

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#химки
#авиамоделирование
#подмосковье
#московская область
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В Сергиевом Посаде пройдёт велозаезд серии Gran Fondo
14 сентября 2023, 19:12

Фото: Минспорт МО

Серия велозаездов Gran Fondo продолжится 17 сентября в Сергиево-Посадском городском округе. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
Стартовый городок будет развёрнут в парк-отеле «Пересвет», который находится в 70 км от Москвы и в 15 км от Сергиева Посада. Для гостей и участников на площадке будут организованы фудтраки и зона технической поддержки велосипедов.
 
Маршрут пройдет по старому Ярославскому шоссе от Пересвета в сторону города Переславль-Залеский. Трасса подойдет участникам любого уровня подготовки. Организаторы подготовили для участников три дистанции – 30, 60 и 90 км. Велосипедисты будут стартовать группами по уровням подготовки.
 
Обязательные требования для участия в заезде – исправный велосипед и наличие шлема. 
 
Регистрация участников заезда начнётся в 8:00, а группа Элита Элита PRO стартует в 9:45.

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#подмосковье
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ФК «Кашира» обыграл в чемпионате России соперников из Видного
14 сентября 2023, 18:01

Фото: администрация г. о. Кашира

Клуб «Кашира» одержал вторую подряд домашнюю победу в чемпионате России по футболу III дивизиона. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
В матче 18-го тура ФК «Кашира» встречался на одноимённом стадионе им. Н.П. Елисеева с соперниками из Видного. В конце первого тайма хозяева вышли вперёд благодаря голу Артема Лобачёва. Во второй половине встречи он оформил дубль. Гости сократили разрыв в счёте на 84-й минуте. Итог матча – 2:1 в пользу ФК «Кашира». 
 
Благодаря победе подмосковный коллектив ушёл с последнего места в таблице, поднявшись на две строчки. Следующий домашний матч каширяне проведут 23 сентября с командой СШОР Богородского городского округа.

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#футбол
#чемпионат россии
#подмосковье
#московская область
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Хоккеист Боуи назвал КХЛ второй лигой в мире
14 сентября 2023, 16:38

Фото: istockphoto.com/Artur Didyk

Новичок минского «Динамо» Мэдисон Боуи заявил, что КХЛ является очень крутой лигой, а также выразил радость от того, что оказался там.
«Крутая лига, понял это сразу же, как только сюда попал. Очевидно, что это вторая лига в мире, поэтому стараюсь как можно быстрее привыкнуть к хоккею и максимально приносить пользу команде. Ну и, конечно, очень рад быть здесь», — поделился в беседе с «РБ Спорт» Боуи.

Он также отметил, что при принятии решения о переходе в команду родственники и друзья спортсмена его поддержали, и никто не пытался его отговаривать.

Отмечается, что в сезоне-2017/18 спортсмен вместе с «Вашингтон Кэпиталз» получил Кубок Стэнли. Всего в НХЛ он провёл 158 матчей.

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#нхл
#спортсмен
#хоккей
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Уткин об игре сборной России: Смотреть на это невозможно
14 сентября 2023, 16:35

Фото: istockphoto/Yuliia Zatula

Известный тележурналист, спортивный комментатор и блогер Василий Уткин поделился своими впечатлениями об игре сборной России в последних товарищеских матчах. По его мнению, смотреть на это просто невозможно.
В эфире своего YouTube-канале «Футбольный клуб» обозреватель заявил, что крайне разочарован игрой и последними результатами национальной команды. Напомним, на днях первая сборная России сыграла вничью с командой Катара 1:1. Молодежная команда страны провела два матча с олимпийской командой Египта. В первом из них была зафиксирована ничья с таким же счетом — 1:1, а во втором российская команда проиграла 1:2.

Ранее Уткин заявлял, что, несмотря на международную изоляцию, сборная все равно должна играть, потому что настанет день, когда она вернется на европейскую и мировую арену, и к этому нужно быть готовым. Но сейчас стало очевидно, что за два года отлучения от главных международных турниров уровень российской национальной команды катастрофически упал. Еще пять-десять лет назад игроки сборной ничью с Катаром сочли бы полным провалом, не говоря уже о болельщиках. Сейчас это, увы, наш уровень.

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#клуб
#страны
#youtube
#сборная россии
#футбол
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Футболист Канчельскис назвал лимит на легионеров вредоносным
14 сентября 2023, 16:28

Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис назвал существующий лимит на легионеров вредоносным, поскольку он никакой пользы не приносит командам.
«Уровень чемпионата поможет поднять отмена лимита на легионеров. Сейчас есть сложности с приглашением иностранцев, но если смотреть на ситуацию глобально, то лимит — вредоносная программа. Ничего хорошего лимит российский футболистам не даёт. Он даёт им только гарантированное место в составе», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Канчельскис.

Отмечается, что в настоящее время в РПЛ действует правила, согласно которому на поле могут находиться максимум восемь легионеров одновременно, а в заявке — тринадцать.

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#спорт
#правила
#рпл
#футболист
#иностранцы
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«Зенит» отозвал заявку Ерохина в РПЛ в последний день трансферного окна
14 сентября 2023, 14:26

Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

Полузащитник «Зенита» из Санкт-Петербурга Александр Ерохин был удален из заявки команды на сезон 2023/2024 в Российской премьер-лиге (РПЛ). Это было сделано питерским клубом «на флажке», в последний день трансферного окна, после закрытия которого все переходы будут запрещены.
Ерохин выступает за «Зенит» с 2017 года. В составе «сине-бело-голубых» он стал пятикратным чемпионом страны, выигрывал Кубок России и был четырехкратным обладателем Суперкубка. За это время полузащитник провел за клуб 201 матч во всех турнирах, в которых забил 36 мячей. С 2016 года он является игроком сборной России, за которую сыграл 36 матчей и отметился четырьмя голами. Контракт Ерохина с клубом из Петербурга был рассчитан до 30 июня 2024 года. В текущем сезоне 33-летний хавбек провел за петербургский клуб семь матчей, в которых сделал одну голевую передачу.

Ранее «Зенит» выводил игроков из заявки только в тех случаях, когда игрок покидал команду. Где именно продолжит футбольную карьеру Александр Ерохин, пока остается неизвестным.

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#контракт
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Тренер Карпин допустил свой уход из «Ростова» и сборной футбольной России
14 сентября 2023, 13:59

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Главный тренер «Ростова» и сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал о том, каким он видит ближайшее будущее. Он допустил, что может уйти с обоих постов еще до конца года.
В интервью YouTube-каналу «Это футбол, брат!» Карпин рассказал, что у него было предложение возглавить сборную Армении, но у него были обязательства перед российской сборной и «Ростовом». Также к тренеру проявляли интерес на Ближнем Востоке, куда сейчас едут за большими деньгами многие футболисты и тренеры, но дальше разговоров дело не пошло.

«Сейчас я не хочу уходить из «Ростова». Но, если честно, возможно, еще пару месяцев поездим, полетаем, я побуду три недели без семьи, и скажу: всё, хватит! И плюну на всё», — заявил Карпин.

Тренер рассказал, что в следующем году его сын станет первоклассником. Пока в планах определить его в школу в Эстонии, откуда родом сам Валерий Карпин. Но пока он не берется сказать, что там будет через год. Он также добавил, что с трудом представляет себе ситуацию, при которой сам он работает в России, а семья живет в Эстонии.

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Гашек: НХЛ должна платить Украине по $2-4 млрд за игру в ней россиян
14 сентября 2023, 11:15

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Бывший вратарь сборной Чехии, олимпийский чемпион 2008 года Доминик Гашек прокомментировал высказывание Александра Овечкина о том, что его не слишком интересуют высказывания чеха. Ранее Гашек требовал от Национальной хоккейной лиги (НХЛ) отстранения россиян.
В разговоре с «Матч ТВ» двукратный обладатель Кубка Стэнли Гашек заявил, что Овечкин представляет в НХЛ Россию и является живой рекламой своей страны. В свою очередь, НХЛ, позволяя Овечкину и его соотечественникам играть в лиге, делает рекламу России. За каждый сезон такой российской рекламы НХЛ должна платить Украине от двух до четырех миллиардов долларов, сделал неожиданный вывод бывший вратарь.

После начала спецоперации Гашек превратился в ярого русофоба. Он, похоже, собирается в политику, а потому старается набирать очки у радикально настроенной публики своими одиозными высказываниями. Но от его бесконечных выступлений начинают уставать даже люди в недружественных России странах. Его претензии к боссам НХЛ спровоцировали появление в сети предложений вывести в прошлом знаменитого вратаря из Зала хоккейной славы в Торонто за неуважение к лиге. Остается ждать, насколько хватит у руководителей заокеанского хоккея выдержки терпеть выходки «чешского болтушки», как его уже прозвали.

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#хоккей
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FourFourTwo: Эмблемы «Зенита» и ЦСКА вошли в топ-100 лучших в мире
14 сентября 2023, 10:41

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Редакция еженедельного футбольного журнала FourFourTwo, издаваемого крупнейшей британской медиа-компанией Future, составила список лучших эмблем футбольных клубов со всего мира. В топ-100 вошли логотипы петербургского «Зенита» и ЦСКА.
Эмблемы в списке ста лучших расположены в алфавитном порядке, каждый логотип снабжен кратким описанием и комментарием, а также объяснением, какие критерии послужили для экспертов причиной его включения в рейтинг лучших. 

Логотип ЦСКА редакторы FourFourTwo описали как изначально строгий и простой, как и подобает символу армейского клуба, но с годами становившийся все ярче и заметнее, украшался венками из листьев и лентами, конечно же, красными. По словам авторов комментария, эмблема ЦСКА «такая же русская, как Путин, пьющий водку в меховой шапке».

Логотип «Зенита» составители рейтинга поначалу долго не могли понять, так как искали знакомые буквы «Z», «N», «I» и ожидаемо не находили. Потом до англичан дошло, что русской командой в названии использовалась кириллица. Голубая стрелка произвела впечатление на авторов списка. Как бы извиняясь за первоначальное недопонимание, они написали, что способны узнать красивый дизайн, на каком бы языке не было написано название команды.

Любопытно, что само слово «зенит» («zenit») образовалось случайно, в результате ошибки переписчиков при копировании перевода с арабского языка на латынь. Должно было быть написано «zemt». Именно так на арабском называется высшая точка небесной сферы.

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