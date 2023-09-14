Всероссийские соревнования по авиамодельному спорту в Химках собрали 75 участников

Представители 16 регионов страны собрались в Химках на Всероссийские соревнования по авиамодельному спорту в классе моделей F-2D «Воздушный бой». Об этом сообщил вице-президент Федерации авиамодельного спорта России Игорь Трифонов.
Соревнования традиционно в начале сентября организует Дом юных техников «Интеграл». Они проходили на базе Олимпийского учебно-спортивного центра «Планерная» и были посвящены памяти генерального конструктора МКБ «Факел», академика Петра Грушина.
«Воздушный бой» – самые зрелищные соревнования в авиамодельном спорте. Отборочные туры завершаются финалом, где два соперника одновременно пилотируют модели в одном и том же кругу в течение определённого времени. Цель – отрубить ленту, прикреплённую на модели соперника.
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«Соревнования прошли в 21-ый раз в городском округе Химки. В них участвовали 75 экипажей спортсменов из 16 регионов страны. Пилоты разбивались на пары, между ними происходил бой», – рассказал Трифонов.
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Лора Луганская