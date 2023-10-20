Всероссийский турнир юных хоккеистов «Золотая шайба» будут регулярно проводить в Подмосковье

Фото: Минспорт МО
Подмосковный Минспорт и Автономная некоммерческая организация «Континентальная детская хоккейная лига «Золотая шайба» подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.
Министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абарёнов и вице-президент АНО «Континентальная детская хоккейная лига «Золотая шайба» Алексей Чикунов подписали соглашение на XI международном форума «Россия – спортивная держава», который проходит в Перми.
Предмет соглашения – сотрудничество в организации и проведении всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба» в Московской области, создание условий для занятий хоккеем и кадровое обеспечение хоккейной отрасли региона.
В 2023 году региональный этап соревнований «Золотая шайба» прошёл в Подольске. Команды из Подмосковья области ежегодно участвуют во всероссийском этапе по всем возрастным категориям.
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«От нашего региона в соревнованиях ежегодно участвуют более 1 тыс детей – 40 команд. Прошедшим летом подмосковная команда «Атлант» стала победителем всероссийских соревнований «Золотая шайба» среди женских команд 2009-2010 годов рождения. Губернатор уделяет большое внимание развитию детского спорта, и в предстоящем сезоне мы будем рады принимать финальный этап в Подмосковье», – отметил Абарёнов.
В 2023 году региональный этап соревнований «Золотая шайба» прошёл в Подольске. Команды из Подмосковья области ежегодно участвуют во всероссийском этапе по всем возрастным категориям.
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Лора Луганская