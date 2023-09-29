WADA допустило нарушение при оповещении Валиевой о положительной допинг-пробе

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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) допустило процессуальное нарушение при оповещении фигуристки из РФ Камилы Валиевой о положительной допинг-пробе. Об этом пишет РИА Новости.
По информации агентства, Валиева не получила уведомление от WADA о положительном результате пробы, которая была взята у неё во время чемпионата России 2021 года.
С 26 по 29 сентября в Спортивном арбитражном суде (CAS) проходят слушания по делу Камилы Валиевой. В ходе заседаний выслушают четыре стороны - саму фигуристку, ISU, WADA и Российское антидопинговое агентство.
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«Уведомление пришло сперва в Международный союз конькобежцев (ISU) и Международный олимпийский комитет (МОК), а только после этого тренеру спортсменки Этери Тутберидзе», — цитирует РИА Новости слова источника, знакомого с ситуацией.
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Диана Аванесян