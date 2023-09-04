World Aquatics запретила допущенным к турнирам россиянам общаться со СМИ

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Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) установила запрет на общение российских и белорусских спортсменов с представителями прессы во время их выступлений на международных соревнованиях в нейтральном статусе. Это условие было опубликовано в списке критериев допуска, размещенном на официальном веб-сайте организации.
В соответствии с критериями допуска, спортсменам и членам технического персонала запрещено появляться в медиа-зоне и участвовать в пресс-конференциях. Также им запрещено давать комментарии СМИ во время проведения соревнований. Контроль над униформой участников должен осуществляться World Aquatics, и на ней не должно быть каких-либо символов, ассоциирующихся с Россией и Белоруссией.
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