WTA не будет наказывать теннисисток за участие в турнире в Санкт-Петербурге

Женская теннисная ассоциация (англ. Women's Tennis Association, WTA) не будет подвергать санкциям игроков, которые примут участие в турнире «Трофеи Северной Пальмиры», который пройдет в России. Как указано в заявлении ассоциации, эти соревнования организует не WTA.