WTA не будет наказывать теннисисток за участие в турнире в Санкт-Петербурге

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Женская теннисная ассоциация (англ. Women's Tennis Association, WTA) не будет подвергать санкциям игроков, которые примут участие в турнире «Трофеи Северной Пальмиры», который пройдет в России. Как указано в заявлении ассоциации, эти соревнования организует не WTA.
С февраля прошлого года большинство спортивных федераций отстранили россиян от участия в турнирах под своей эгидой. Теннисисты и теннисистки из России участвуют в турнирах, проводимых WTA и ATP в нейтральном статусе.
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