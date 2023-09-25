Яхтсмен из Долгопрудного Комиссаров выиграл чемпионат России по парусному спорту

Фото: Минспорт МО
Подмосковный спортсмен Сергей Комиссаров завоевал золотую медаль на чемпионате России в олимпийских классах яхт по парусному спорту. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
Призёр чемпионата Европы и многократный чемпион России добавил в свой актив очерередное золото чемпионата страны в классе «лазер-стандарт». При этом он обошёл представителей Москвы и Краснодарского края.
Спортсмен представляет Долгопрудный, выступает за Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта и СШОР по летним видам спорта.
Чемпионат России проходил с 17 по 24 сентября в Тольятти.
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Спортсмен представляет Долгопрудный, выступает за Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта и СШОР по летним видам спорта.
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Лора Луганская