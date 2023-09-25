Яхтсмен из Долгопрудного Комиссаров выиграл чемпионат России по парусному спорту

«Барселона» продлила контракт со своим главным тренером Хави, сообщает пресс-служба футбольного клуба. Соглашение с 43-летним наставником рассчитано до 30 июня 2025 года, но есть возможность продлить его ещё на сезон.

Хави возглавил «Барселону» в ноябре 2021 года. В прошлом футбольном сезоне сезоне он привёл команду к чемпионству и победе в Суперкубке Испании. Сейчас после прошедших в Ла Лиге пяти туров команда находится на втором месте с 13-ю набранными очками.







