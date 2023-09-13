Yle: Финляндия снялась с командного ЧМ по гимнастике из-за участия россиян

15 сентября стартует регистрация на детские дистанции 300 и 600 метров в рамках кросс-полумарафона «ОдинцовоRUN».

К участию в полумарафон приглашаются дети от 4 до 11 лет, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Участие в детских дистанциях бесплатное по предварительной регистрации. Оставить заявку можно по ссылке.

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