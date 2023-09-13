Yle: Финляндия снялась с командного ЧМ по гимнастике из-за участия россиян

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Руководство IFAGG ранее заявило, что не приняло решения о дисквалификации России и Белоруссии, но оставляет на усмотрение страны-организатора решение о том, кого допускать на соревнования. Казахстан не вводил никаких санкций или ограничений в отношении российских и белорусских спортсменов в этой дисциплине, так что их участие в чемпионате мира будет вполне легитимным.
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