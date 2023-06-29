Юбилейный Кубок Овечкина в Подмосковье впервые начнётся с турнира по киберхоккею

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Киберспортсменам предстоит сразиться на хоккейном симуляторе NHL23. Первые игры квалификации стартуют 5 июля.
Юбилейный розыгрыш «Кубка Александра Овечкина» среди детско-юношеских хоккейных команд пройдёт с 7 по 12 августа на арене имени Владимира Петрова в Красногорске. Участниками в этом году станут 12 команд сильнейших хоккейных академий страны.
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