Юная фигуристка из Жуковского одержала победу в спортивном турнире

Фото: пресс-служба администрации Жуковского
Фигуристка из спортивной школы «Метеор» из подмосковного Жуковского София Смирнова заняла первое на спортивном турнире, который прошел в Раменском. Об этом сообщили этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе администрации городского округа Жуковский.
Отмечается, что София выступала по программе «Юный фигурист». Тренером юной спортсменки является Марина Качаева.
Судьи турнира оценивали навыки скольжения и представление программы.
Ранее сообщалось, что подмосковные боксёры завоевали 12 медалей на турнире памяти Коротаева. VIII традиционном турнире по боксу памяти четырёхкратного чемпиона СССР, призёра чемпионатов мира и Европы Олега Коротаева проходил с 23 по 29 октября в Москве. Всего в соревнованиях приняли участи 230 боксеров с семи регионов России.
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Мелисса Тимофеева