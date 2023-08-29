Юная Мирра Андреева вышла во 2-й круг US Open

Фото: istockphoto/microgen
Главная надежда российского тенниса 16-летняя Мирра Андреева вышла во второй круг Открытого чемпионата США. В стартовом матче юная россиянка в трех сетах обыграла Оливию Гадеки из Австралии.
Первый матч с Оливией Гадеки, которая является 139-й ракеткой мира, сложился для российской теннисистки непросто. В первом сете у нее не заладилась подача, она много ошибалась на приеме и у сетки и в итоге проиграла партию 1:6. Второй сет также начался для Мирры неудачно. Она сразу же потеряла свою подачу, ничего не смогла противопоставить сопернице на приеме, и та повела в партии 2:0. Однако затем Андреева взяла себя в руки. Сначала выровняла игру, затем вышла вперед, взяв подачу соперницы, а потом довела партию до победы — 6:3. В решающем сете игра шла ровно, но в середине партии россиянка сумела забрать подачу соперницы, чего хватило для итоговой победы. Третья партия осталась за Миррой — 6:4. В следующем круге российская теннисистка будет играть с победительницей встречи Лаура Зигемунд (Германия) – Кори Гауфф (США), которой Андреева проиграла на «Роллан Гаррос».
Читайте также:
Джокович выиграл 95-й титул за карьеру, победив Алькараса в финале турнира в Цинцинатти
Российскую теннисистку Корнееву не пустят в США
Теннисистка Павлюченкова сообщила о недопуске на турнир WTA в Праге
Александр Бойцов