Юные пловцы из Жуковского выступили на первом этапе Кубка чемпионов

Фото: пресс-служба администрации Жуковского
Юные спортсмены из Жуковского продемонстрировали свои навыки на первом этапе Кубка чемпионов по плаванию. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Отмечается, что в Кубке принимали участие воспитанники спортивной школы «Метеор».
Ребята заняли достойные места. Так, первое место заняли Алексей Шульга, Юрий Данилов, Константин Титов и Михаил Иванов. Илья Смильгин получил первое место, проплыв 100 м вольным стилем, и третье на дистанции 50 м вольным стилем.
На втором месте оказались Артём Кузьмук и Дана Стрюкова. Последняя заняла ещё и третье место на дистанции 50 м баттерфляем.
Тренером юных спортсменов является Анастасия Белая.
Соревнования проходили в городе Раменское.
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Ребята заняли достойные места. Так, первое место заняли Алексей Шульга, Юрий Данилов, Константин Титов и Михаил Иванов. Илья Смильгин получил первое место, проплыв 100 м вольным стилем, и третье на дистанции 50 м вольным стилем.
Тренером юных спортсменов является Анастасия Белая.
Соревнования проходили в городе Раменское.
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Мелисса Тимофеева