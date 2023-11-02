Юные пловцы из Жуковского взяли медали на Кубке городов Восточного Подмосковья

Фото: пресс-служба администрации Жуковского
Юные спортсмены из Жуковского были награждены медалями на втором этапе Кубка городов Восточного Подмосковья по плаванию. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Так, первое место заняли Юрий Данилов на дистанции 800 м вольным стилем, Алексей Шульга на дистанции 50 м на спине и Дмитрий Смирнов на дистанции 50 м баттерфляем тренера Анастасии Белой, а также Екатерина Хаврошина дистанции 50 м вольным стилем и на дистанции 50 м баттерфляем тренера Дарьи Копейкиной.
Отмечается, что Дмитрий Смирнов также занял второе место на дистанции 50 м на спине.
Ранее сообщалось, что спортсменка из Подмосковья завоевала две медали на Кубке России по велоспорту на треке. Наталья Абасова из Московской области с представительницами Тулы стали золотыми призерами в дисциплине «командная гонка преследования 3 км».Девушки обошли команды соперников из Москвы и Тулы.
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Отмечается, что Дмитрий Смирнов также занял второе место на дистанции 50 м на спине.
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Мелисса Тимофеева