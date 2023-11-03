Юные самбисты из Жуковского завоевали медали на турнире «Кубок лучшего тренера»

Фото: пресс-служба администрации Жуковского
Молодые самбисты из подмосковного Жуковского успешно выступили на детско-юношеском турнире «Кубок лучшего тренера», завоевав там медали. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Так, первое место завоевал Святослав Вербицкий, на втором месте оказался Алтынбек Шабданов, третье место поделили между собой Тимофей Трапезин, Гасан Шукюрпур и Александр Колесников.
Отмечается, что соревнования проходили в Реутове.
Ранее сообщалось, что юные спортсмены из подмосковного Жуковского завоевали медали во Всероссийском детско-юношеском турнире «Легенды самбо. Начало». Отмечается, что ребята смогли завоевать первые, вторые и третьи места в турнире. Так, первые места получили Андрей Беспалов за боевое самбо, а также Ярослава Ерусалимская, Мария Калашникова, Артём Мащенко и Алексей Калашников.
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Отмечается, что соревнования проходили в Реутове.
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Мелисса Тимофеева