Юные самбисты Жуковского взяли медали на турнире «Легенды самбо. Начало»

Фото: пресс-служба администрации Жуковского
Юные спортсмены из подмосковного Жуковского завоевали медали во Всероссийском детско-юношеском турнире «Легенды самбо. Начало». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Отмечается, что ребята смогли завоевать первые, вторые и третьи места в турнире.
Так, первые места получили Андрей Беспалов за боевое самбо, а также Ярослава Ерусалимская, Мария Калашникова, Артём Мащенко и Алексей Калашников. Второе место за боевое самбо досталось Андрею Топоркову, Тимофею Трапезину, Макару Топоркову, Тимуру Мащенко, Андрею Беспалову и Василию Цыганкову, а третье место — Милене Тарабковой.
Ране сообщалось, что юные спортсмены из Жуковского были награждены медалями на втором этапе Кубка городов Восточного Подмосковья по плаванию.
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Так, первые места получили Андрей Беспалов за боевое самбо, а также Ярослава Ерусалимская, Мария Калашникова, Артём Мащенко и Алексей Калашников. Второе место за боевое самбо досталось Андрею Топоркову, Тимофею Трапезину, Макару Топоркову, Тимуру Мащенко, Андрею Беспалову и Василию Цыганкову, а третье место — Милене Тарабковой.
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Мелисса Тимофеева