Юношеский турнир по боксу прошел в Дубне в День народного единства

Фото: пресс-служба администрации городского округа Дубна
4 ноября, в День народного единства в Дубне на базе спортивного клуба «Золотая перчатка» состоялся юношеский турнир по боксу памяти Г. Н. Прохорова. В соревнованиях приняли участие юные спортсмены из 12 городов нашей страны.
Всего за победу в турнире сражались 104 боксера из Дубны, Москвы, Долгопрудного, Дмитрова, Талдома, Солнечногорска, Клина, Высоковска, Хотькова, Твери, Конакова и Кимр. Выступая на торжественном открытии соревнований, глава городского округа Дубна Максим Тихомиров пожелал юным спортсменам наилучшим образом проявить себя на ринге и показать все то, чему научили их тренеры.
Соревнования проходили во Дворце спорта «Радуга». Руководитель администрации Дубны также отметил, что бокс формирует силу духа, мужество и характер, которые пригодятся ребятам во взрослой жизни.
Победу в командном первенстве одержали юные спортсмены из Дубны. Призы победителям вручал почетный гость турнира, заслуженный тренер СССР, старший тренер ЦСКА, уроженец Дубны Константин Новиков.
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Соревнования проходили во Дворце спорта «Радуга». Руководитель администрации Дубны также отметил, что бокс формирует силу духа, мужество и характер, которые пригодятся ребятам во взрослой жизни.
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Александр Бойцов