Юные химкинские яхтсмены стали чемпионами России

Фото: администрация г. о. Химки
Воспитанники химкинской школы олимпийского резерва по летним видам спорта завоевали две золотые медали на «Поволжской регате-2023».
На первую ступень пьедестала поднялись сразу два спортсмена из Химок. В классе «Лазер-стандарт» первым финишировал Вячеслав Удалов, а в дивизионе «Луч-Радиал» среди женщин золото взяла Алиса Сотникова, сообщили в пресс-службе администрации городского округа. Как отметил Удалов, регата прошла в хороших погодных условиях. Успеху способствовал гоночный ветер.
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Лора Луганская