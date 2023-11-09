«Заречье-Одинцово» одержало вторую победу в чемпионате России

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«Первую партию девочки разыгрывались, а затем взяли три сета подряд. Получилась красивая, местами очень волнующая игра. Набираем обороты», – поделился впечатлениями депутат Госдумы Сергей Колунов.
Клуб «Заречье-Одинцово» дважды выигрывал чемпионат России по волейболу среди женских команд. Является шестикратным обладателем Кубка России и обладателем Кубка Вызова.
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