Защитник «Факела» Кудряшов получил травму головы во время матча с «Ахматом»

Фото: РИА Новости/Виталий Невар
Защитнику воронежского футбольного клуба «Факел» Фёдору Кудряшову потребовалась медицинская помощь во время матча с грозненским ФК «Ахмат».
Уточняется, что на 55-минуте матча, который прошёл на стадионе в Грозном, Кудряшов получил удар плечом по голове от нападающего «Ахмата» Мохамеда Конате.
Кудряшов не смог самостоятельно подняться и позвал на помощь. Прибывшие на поле медицинские работники вывели футболиста.
Уточняется, что вместо него матч 14-го тура Российской премьер-лиги завершал Игорь Калинин.
Напомним, что матч завершился со счётом 1:2 в пользу воронежского клуба. Это стала третья подряд победа для «Факела» в РПЦ. В то время как «Ахмат» четвёртый раз подряд терпит поражение.
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Кудряшов не смог самостоятельно подняться и позвал на помощь. Прибывшие на поле медицинские работники вывели футболиста.
Напомним, что матч завершился со счётом 1:2 в пользу воронежского клуба. Это стала третья подряд победа для «Факела» в РПЦ. В то время как «Ахмат» четвёртый раз подряд терпит поражение.
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Анастасия Чинкова