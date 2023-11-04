Защитник «Факела» Кудряшов получил травму головы во время матча с «Ахматом»

В Швейцарии на 92-м году жизни умер двукратный Олимпийский чемпион по фигурному катанию Олег Протопопов. В паре с Людмилой Белоусовой они завоевали золото зимних Олимпиад в Инсбруке (1964 год) и Гренобле (1968 год).